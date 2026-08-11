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Iz straha

Preokret u slučaju s Trnja: Maloljetnika nitko nije napao, policija otkrila što se dogodilo

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Hina
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11. kol. 2026. 10:41
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23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Zagrebačka policija izvijestila je kako maloljetnik, koji je u nedjelju prijavio da su ga na Trnju napala dvojica mlađih počinitelja i otela mu romobil, zapravo nije bio žrtva kaznenog djela već je bio teško ozlijeđen pri padu s romobila.

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Prema navodima policije, kriminalističkim istraživanjem nisu utvrđeni elementi kaznenog djela počinjenog na štetu maloljetnika.

Utvrđeno je da je maloljetnik pao s romobila i pritom se teško ozlijedio. Policija navodi da se u trenutku nesreće uplašio te je, zbog straha i osude, pogrešno prikazao da mu je romobil otuđen.

Policija je u ponedjeljak izvijestila da su u nedjelju oko 13.20 sati na Starotrnjanskoj ulici na Trnju dvojica nepoznatih mlađih počinitelja uporabom tjelesne snage napala maloljetnika i otuđila mu romobil. Maloljetniku je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.

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Teme
maloljetnik napad policija zagreb

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