Preokret u slučaju s Trnja: Maloljetnika nitko nije napao, policija otkrila što se dogodilo

Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Zagrebačka policija izvijestila je kako maloljetnik, koji je u nedjelju prijavio da su ga na Trnju napala dvojica mlađih počinitelja i otela mu romobil, zapravo nije bio žrtva kaznenog djela već je bio teško ozlijeđen pri padu s romobila.

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Prema navodima policije, kriminalističkim istraživanjem nisu utvrđeni elementi kaznenog djela počinjenog na štetu maloljetnika.

Utvrđeno je da je maloljetnik pao s romobila i pritom se teško ozlijedio. Policija navodi da se u trenutku nesreće uplašio te je, zbog straha i osude, pogrešno prikazao da mu je romobil otuđen.

Policija je u ponedjeljak izvijestila da su u nedjelju oko 13.20 sati na Starotrnjanskoj ulici na Trnju dvojica nepoznatih mlađih počinitelja uporabom tjelesne snage napala maloljetnika i otuđila mu romobil. Maloljetniku je liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen.