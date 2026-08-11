DZS: U lipnju u svim komercijalnim smještajnim objektima pad turističkih noćenja

Među strancima, njemački turisti zadržali su prvo mjesto u lipnju sa udjelom od 22,1 posto u ukupnim noćenjima ili 2,7 milijuna, što je i 28,1 posto manje nego u lanjskom lipnju. S 10,3 postotnim udjelom u noćenjima slijede ih turisti iz Austrije, iz Slovenije s 9,9 posto, Poljske oko 9 posto te Češke sa 6,6 posto. Gosti iz Slovenije, Poljske i Češke ostvarili su poraste noćenja, dok su iz Austrije u padu.