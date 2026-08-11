Mirela Holy: Ovo je najbolji pokazatelj koliko je Vladi, ali i oporbi, stalo do zaštite okoliša

"Mi nemamo sustav gospodarenja otpadom. Tu je jako bitan sustav sljedivosti; dakle, da vi znate gdje je nastao otpad, što se događa s njim, kako se prenosi, gdje završava. Mi to nažalost nemamo. Mi imamo Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji bi trebao funkcionirati kao glavni financijski instrument, ali kod nas je taj Fond ustanova koja gospodari otpadom. Pretpostavljam da je to sustav kakvog nema nigdje u svijetu."