Požeški policajac imao odnose u službenom autu, pokrenut disciplinski postupak

Podsjetimo, još tijekom srpnja o slučaju je pisao Telegram navodeći, pozivajući se na svoje izvore, da je riječ o mogućim seksualnim odnosima policijskih službenika tijekom radnog vremena i u službenom policijskom vozilu. Tada je iz Policijske uprave požeško-slavonske priopćeno kako se ne provode policijski izvidi, ali da se provjeravaju navodi o mogućem neprimjerenom ponašanju jednog policijskog službenika.