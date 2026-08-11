afera u Pleternici
Požeški policajac imao odnose u službenom autu, pokrenut disciplinski postupak
Nakon višetjednih nagađanja i medijskih napisa o navodnoj aferi u Policijskoj postaji Pleternica, Ministarstvo unutarnjih poslova potvrdilo je da su provedene provjere navoda te da je utvrđena osnovana sumnja da je jedan policijski službenik počinio težu povredu službene dužnosti.
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Odgovor je stigao iz Kabineta ministra, Službe za odnose s javnošću, nakon upita o navodima koji su se posljednjih tjedana pojavljivali u javnosti, a koji su govorili o mogućem neprimjerenom ponašanju više policijskih službenika s područja Policijske uprave požeško-slavonske, piše Požeški.hr.
„Policijska uprava požeško-slavonska provela je postupak provjera navoda. Izvršenim provjerama utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je policijski službenik Policijske postaje Pleternica počinio težu povredu službene dužnosti te će protiv njega biti pokrenut disciplinski postupak“, stoji u odgovoru Ministarstva unutarnjih poslova.
Podsjetimo, još tijekom srpnja o slučaju je pisao Telegram navodeći, pozivajući se na svoje izvore, da je riječ o mogućim seksualnim odnosima policijskih službenika tijekom radnog vremena i u službenom policijskom vozilu. Tada je iz Policijske uprave požeško-slavonske priopćeno kako se ne provode policijski izvidi, ali da se provjeravaju navodi o mogućem neprimjerenom ponašanju jednog policijskog službenika.
Prema informacijama kojima raspolaže portal, tijekom provjera ispitivani su navodi vezani uz odnos policijskog službenika i jedne žene s područja Požeško-slavonske županije. Međutim, iz službenog odgovora MUP-a nije vidljivo na koje se konkretne okolnosti odnosi utvrđena teža povreda službene dužnosti niti je potvrđeno sudjelovanje više policijskih službenika o čemu se ranije neslužbeno govorilo.
Budući da je disciplinski postupak tek u fazi pokretanja, iz Ministarstva zasad nisu iznosili dodatne pojedinosti o slučaju.
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