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Raskol u oporbi

SDP, Možemo i Drito odbili Grmojin poziv

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N1 Info
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11. kol. 2026. 10:51
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Nikola Grmoja
Ivo Cagalj/PIXSELL

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja danas je ponovio poziv svim (oporbenim) Klubovima zastupnika da se odazovu na hitan sastanak danas u podne s ciljem zajedničkog pokretanja opoziva Vlade Andreja Plenkovića i sazivanja izvanredne sjednice Sabora.

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Međutim, na taj se sastanak, kako doznaje Jutarnji list, neće se odazvati dvije najjače oporbene stranke - SDP i Možemo!

Iz platforme Možemo! jutros su novinaru Jutarnjeg lista Marku Špoljaru samo kratko poručili da se neće odazvati na Grmojin poziv na sastanak saborskih klubova zastupnika, a na Mostov poziv neće se odazvati ni SDP-ovi saborski zastupnici.

"Pozvao sam sve zastupnike na Odbor u Gospić, to je prvi korak. Pohvaljujem kolegu Zvonimira Troskota (Mostova zastupnika koji je najzaslužniji što je javnost doznala za razmjere užasa u Gospiću, nap. a.) za upornost, ali Odbor je prvi korak. Odbor je tijelo iz kojeg sve kreće oko ekocida u Lici", rekao je maloprije predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Kako doznaje RTL Danas i Drito se neće odazvati.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

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Teme
andrej plenković gospić možemo nikola grmoja otpad sdp

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