SDP, Možemo i Drito odbili Grmojin poziv

"Pozvao sam sve zastupnike na Odbor u Gospić, to je prvi korak. Pohvaljujem kolegu Zvonimira Troskota (Mostova zastupnika koji je najzaslužniji što je javnost doznala za razmjere užasa u Gospiću, nap. a.) za upornost, ali Odbor je prvi korak. Odbor je tijelo iz kojeg sve kreće oko ekocida u Lici", rekao je maloprije predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.