Umrla Roberta Flack, pjevačica hita “Killing Me Softly With His Song”

REUTERS/Dani Cardona/File Photo

Roberta Flack, pjevačica svilenkasta glasa i dobitnica četiriju Grammyja, čije su balade, poput "The First Time Ever I Saw Your Face" i "Killing Me Softly With His Song" bile na vrhu ljestvica sedamdesetih godina prošlog stoljeća, umrla je u ponedjeljak u dobi od 89 godina, objavio je njezin publicist.

Bila je klasično školovana pijanistica koja je prkosila glazbenim žanrovima, miješajući aspekte jazza, soula, popa i R&B-ja da bi stvorila osebujan stil i postala jedna od najutjecajnijih američkih pjevačica.

Osvojila je četiri Grammyja i dobila nagradu za životno djelo 2020. Prva je umjetnica koja je osvojila dva uzastopna Grammyja za album godine. To su “The First Time Ever I Saw Your Face” iz 1973. i “Killing Me Softly with His Song” iz 1974.

“U više od pola stoljeća stvaranja glazbe etablirala se kao jedna od najosebujnijih izvođačica pop glazbe”, rekli su o njoj godine 2020. na National Public Radiju.

Sedamdesetih je Flack imala nekoliko pjesama na prvome mjestu ljestvice hitova, a producirala je i 20 studijskih albuma. Premda je sama napisala neke pjesme koje je izvodila, a na nekima je surađivala s kolegama, sebe je uvijek smatrala prvenstveno glazbenom interpretatoricom.

Kao Afroamerikanka koja je odrasla na jugu, Flack je iskusila i rasizam i segregaciju, kao i izazove u glazbenoj industriji 70-ih, kojom su uglavnom dominirali muškarci.

“Uvijek sam pokušala biti u potpunosti iskrena u svojemu glazbenom izričaju, nadajući se da svaka osoba može pronaći vlastitu priču kada sluša moje pjesme, koje joj mogu pomoći da osjeti i spozna vlastitu istinu”, rekla je za Forbes.

