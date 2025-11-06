Vedrana Rudan o odgoju i obitelji: "Pitala sam se u kakva će čudovišta odrasti"

Za stolom je bio i sin, jedan od najljepših muškaraca koga sam u životu srela. Nije moj sin, iako jest. On je, pred trideset i pet godina s mojom kćerkom kroz grilje gađao prolaznike vodenim bombama i jajima dok smo njegov otac i ja sjedili u boravku i bili sretni da nam se djeca ne mlate nego uče u tišini.