VIDEO / Grad u kojem svi stanovnici žive u istoj zgradi od 196 stanova

Iznutra se BTI čini poput bilo kojeg masivnog stambenog kompleksa u velikom gradu. No iziđete li van prošetati se, nećete naći puno mjesta na koja možete otići. Putovanje na posao u vrijeme špice u Whittieru znači zaustavljanje liftom na svakom katu. Ali čak i kada je hladno, zaposlenici mogu na posao u sandalama. Prije dolaska na radno mjesto roditelji se spuste u podrum kako bi kroz prolaz nalik bunkeru odveli djecu u školu. U kompleksu ćete naći i trgovine, restorane, poštu, knjižnicu, pa čak i crkvu.