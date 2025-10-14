KAKVI MAJSTORI
Zabetonirali prilaz kući, a zatim shvatili što su zaboravili u betonu
Dva sata nakon što su izlili beton na prilaz kuće, radnici su shvatili da se tijekom betoniranja dogodilo nešto neočekivano – zalili su vrijedan predmet.
Na društvenim mrežama kruži snimka “majstora” koji su, nakon što su već završili posao, otkrili što su, najvjerojatnije nesvjesno, učinili.
Na snimci se vidi muškarac koji kleči na betonskoj ploči, naginje se nad nju i, kako se čini, nešto osluškuje. Rukama se oslanja na zidarske gletere, što sugerira da je beton još prilično svjež.
U jednom trenutku muškarac jednim od gletera počinje kopati po betonu i iz ploče izvlači – mobilni telefon.
Kako se može zaključiti iz natpisa na videu, radnici su betonirali prilaz kući, a telefon su pronašli dva i pol sata nakon što su završili betoniranje.
Telefon su, naravno, pronašli tako da je netko nazvao broj izgubljenog uređaja, koji je, na sreću, iako zaliven betonom, još uvijek radio.
Komentari uz videozapis su podijeljeni.
Mnogi korisnici izražavaju čuđenje što je telefon i dalje funkcionirao. Drugi smatraju da je događaj “sreća u nesreći”. Ima, naravno, i šaljivih komentara.
“Čini se da je ovaj majstor već iskusan u traženju predmeta zalivenih u beton,” napisao je jedan komentator.
“Tome majstoru ne bih platio ni centa. Nakon dva i pol sata beton je već trebao biti puno tvrđi,” dodao je drugi.
“Možda bi bilo bolje da su telefon ostavili u betonu. Onda bi ga za sto godina iskopala nova generacija i čudila se kakvu smo primitivnu tehnologiju koristili,” zaključio je jedan korisnik.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
