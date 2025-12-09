opipljivo iskustvo
Zašto se Generacija Z sve više okreće retro tehnologiji? "Lijepo je nešto posjedovati"
Amazon UK rekao je za BBC Scotland da su retro proizvodi naglo porasli u popularnosti tijekom Black Fridaya, pri čemu su među njihovim najprodavanijim artiklima bili prijenosni gramofoni, Tamagotchiji i jednokratni fotoaparati.
‘Ima nešto autentično u posjedovanju DVD-a’
Dok neki ljudi beskonačno "scrollaju" po Netflixu tražeći što će sljedeće gledati, 17-godišnji Declan preferira tradicionalniji pristup – držati DVD fizički u rukama.
Odrastao je okružen bakinom kolekcijom, a kasnije je počeo kupovati svoje nakon posjeta trgovini s prijateljem.
Iako streaming servisi poput Netflixa i Disney+ dominiraju tržištem, Declan kaže da cijeni osjećaj - vlasništva.
„Lijepo je imati nešto što stvarno posjeduješ, umjesto da stalno plaćaš pretplate,” kaže. Kad bih sutra izgubio pristup streamingu, i dalje bih imao svoje omiljene filmove spremne za gledanje.”
Priznaje da su DVD-i „način gledanja filmova koji izumire”, ali zbog toga su i jeftiniji.
„Mislim da su jednostavno cool, ima nešto autentično u posjedovanju DVD-a,” kaže.
„Ove stvari pripadaju starijim generacijama, lijepo ih je imati i danas.”
‘Brazde na ploči čine da zvuk djeluje stvarnije’
Saul s druge strane, skuplja gramofonske ploče od 2016. godine. Iako novi albumi na vinilu prosječno koštaju oko 40 eura, što je skuplje od streaminga, Saul smatra da se isplati.
„Zvuk je autentičniji,” kaže. "Neravnine na ploči doživljaj čine stvarnijim, a razlika je itekako čujna. Radi se o tome da imaš nešto fizičko na što možeš gledati, umjesto da bezumno skrolaš po telefonu.”
Za Saula, privlačnost nadilazi kvalitetu zvuka.
„Imaš stvarnu omotnicu albuma, sam stavljaš ploču na gramofon — to je opipljivo iskustvo", piše BBC.
‘Klasični fotoaparati su bezvremenski’
Dok većina ljudi instinktivno poseže za mobitelom kako bi snimila fotografiju, 21-godišnja Aoibheann više voli promišljenu umjetnost analognih fotoaparata.
„Nešto je posebno u njihovoj kvaliteti i stilu fotografije — neusporedivo je s mobitelom,” kaže.
„Kod filma je veći pritisak jer fotografiju ne vidiš odmah, moraš čekati. Ali to je dio čari. Nosim fotoaparat na rođendane, putovanja, čak i u šetnje.”
Aoibheann vjeruje da privlačnost klasičnih fotoaparata nadilazi estetiku — ukorijenjena je u nostalgiji.
„Mnogi su znatiželjni jer su odrastali gledajući svoje roditelje kako koriste takve fotoaparate,” kaže i pojašnjava da Gen Z voli novitet nečega što nije pred njima svakodnevno. To je odmor od mobitela i instant gratifikacije koju dobivate od scrollanja".
„Klasični fotoaparati su bezvremenski. Nikada neće izaći iz mode jer su ih koristile prošle generacije.”
‘Ovo je više zarazno od bilo koje igre koju imam na PS5’
Kyle je nabavio Play Station Portable kako bi ponovno proživio djetinjstvo i uživao u nostalgičnoj jednostavnosti igranja — bez modernih gnjavaža poput ažuriranja i instalacija. PSP je ručna konzola koju je Sony lansirao 2005. i koja je u Velikoj Britaniji postigla ogroman uspjeh, ali je ukinuta deset godina kasnije kako je tehnologija napredovala.
„To je prva konzola uz koju sam odrastao, čudan osjećaj, kao neki kućni komfor. Ima taj retro duh,” kaže.
„Naravno, ekran nije tako dobar, ni tipke, sve je manje pouzdano — ali to nije poanta. Kod modernog PlayStationa ili Xboxa ne možeš samo igrati, moraš ažurirati, skidati. Kod PSP-a — ubaciš igru i igraš.”
Kyle kaže: „Otkad sam ga kupio, koristim ga gotovo svaki dan. Igram Need for Speed na PSP-u, zaraznije je od bilo koje igre koju imam na PS5.”
Iako PSP utjelovljuje elegantni dizajn rane 2000-e, njegov povratak mnogi smatraju prolaznim trendom.
„Za većinu je to samo hir, trend. Ali za ljude poput mene — igrat ću ga dok se ne pokvari.”
