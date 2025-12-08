Obuka 400.000 građana
Europska zemlja priprema se za rat: "Mirna vremena su, nažalost, prošla"
Od kopanja rovova i gradnje zidova do učenja vještina preživljavanja, Poljska je sve svjesnija rizika koje predstavljaju njezini istočni susjedi.
Cezary Pruszko još se uvijek sjeća obuke civilne zaštite iz školskih dana u komunističko doba – čitanja karata, vještina preživljavanja i osjećaja da je opasnost od rata stvarna i stalno prisutna, piše The Guardian.
"Moja je generacija odrastala uz te prijetnje. Nisi morao objašnjavati zašto je to važno", rekao je 60-godišnji Pruszko dok je nedavno, u hladno subotnje jutro, obnavljao te vještine u vojnoj bazi nedaleko od Varšave. Zajedno s desecima drugih poljskih civila obišao je sklonište od bombi, stavljao plinske maske i vježbao paljenje vatre udaranjem kremenom kako bi izbacio iskre.
Obuka, osmišljena za jačanje otpornosti civila, dio je novog programa čiji je cilj do 2027. godine obučiti 400.000 poljskih građana. Dobrovoljna shema otvorena je svima – od školaraca do umirovljenika.
"Živimo u najopasnijim vremenima od kraja Drugog svjetskog rata", rekao je poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz na predstavljanju programa ranije ovog mjeseca. "Svatko od nas mora imati vještine, znanje i praktično umijeće da se nosi s krizom."
U Poljskoj postoji snažna svijest o tome kako je zemlja zbog svojega geografskog položaja u središtu Europe povijesno bila ranjiva na napade. Potpuna invazija na susjednu Ukrajinu 2022. godine fokusirala je pozornost, a ove su godine upadi dronova u poljski zračni prostor i val sabotaža povezanih s ruskim obavještajnim službama dodatno pojačali uzbunu. Najnovije, početkom ovog mjeseca dignuta je u zrak željeznička pruga, pri čemu vlasti tvrde da je Rusija organizirala napad i namjeravala izazvati žrtve.
Sve je to dovelo do temeljite promjene u nacionalnom sigurnosnom razmišljanju. Vlada je odobrila nacrt proračuna za iduću godinu kojim se obrambena potrošnja podiže na 4,8 posto BDP-a, znatno više nego u gotovo svim ostalim zemljama NATO-a. Nove zgrade moraju imati skloništa od bombi, a pokrenut je i program obnove starijih skloništa koja su bila zapuštena. Započela je gradnja "istočnog štita" koji će se protezati cijelom dužinom granica s Bjelorusijom i ruskom eksklavom Kalinjingradom.
Revidiranje ratnih igara
U prednjoj operativnoj bazi nekoliko kilometara od poljske granice s Bjelorusijom, brigadni general Roman Brudło, zapovjednik 9. oklopne konjičke brigade, rekao je da je ruska invazija na Ukrajinu potpuno promijenila sigurnosnu sliku za Poljsku.
"Mirna vremena su, nažalost, prošla i živimo u teškom razdoblju, u vrlo dinamičnim vremenima", rekao je u intervjuu u svom terenskom uredu, smještenom u kontejneru u bazi. "Čitam novine, slušam vijesti, vidim analize različitih obavještajnih zajednica koje govore da bismo za jednu, dvije ili pet godina mogli biti suočeni s mogućnošću punog razmjera invazije iz Rusije. Ne znam. Nadam se da ne."
Brudło se vojsci pridružio 1996., rekao je, jer je bio školovani mehaničar i "volio tenkove". Nakon gotovo tri desetljeća službe, uključujući rotacije s savezničkim snagama u Iraku i Afganistanu, priznao je da bi u ratu protiv dronova ili sabotažnih prijetnji njegova obuka u tradicionalnom ratovanju morala biti prilagođena.
"Nisam vezan za tenk, nisam za njega zalijepljen, i svi ovdje su prošli obuku koja nas priprema za nove vrste zadaća", rekao je. "Mislim da će [Rusija] na nas vršiti pritisak hibridno, ispod praga rata, da nas umori, ali da ne prijeđe razinu na kojoj bismo se ujedinili."
Hibridno ratovanje
Kapetan Karol Frankowski, zadužen za komunikacije u brigadi, ispričao je da je tijekom ljeta proveo mjesec dana na NATO-ovim godišnjim vježbama Saber Junction u Njemačkoj, gdje su vojnici iz više od desetak zemalja simulirali ratne scenarije. Scenarij je uključivao hibridni napad neimenovanog napadača zbog kojeg su se narušili red i zakon, a uvedeno je i izvanredno stanje.
"Moj zadatak bio je stupiti u kontakt s lokalnim stanovništvom tijekom krize – imali su glumce koji su igrali šefa policije, lokalne novinare i druge građane – i morali smo se ponašati kao da je uvedeno izvanredno stanje", rekao je.
Jedna od ruskih hibridnih taktika, prema Brudłu i Frankowskom, jest poticanje "ilegalnih migracija" na europskim granicama. Trenutačna uloga brigade je pomagati graničarima u otkrivanju ljudi koji pokušavaju prijeći iz Bjelorusije u Poljsku, a time i u schengenski prostor. Senzori uz granični zid upozoravaju vojnike na pokušaje prelaska. Dan prije posjeta novinara Guardiana, vojnici su rekli da su priveli muškarca iz Afganistana, koji će najvjerojatnije biti vraćen u Bjelorusiju.
"Za zaštitu naše zemlje to je nužnost. Ne znamo tko je taj Afganistanac. Možda je špijun ili netko tko želi iznutra uništiti našu zemlju. Možda je čak i ruski špijun", rekao je Frankowski.
Malo toga se promijenilo od dolaska Tuska na vlast
Ideja da Moskva i Minsk koriste migracije kao oružje poslužila je prethodnoj nacionalističkoj vladi kao temelj za nasilno suzbijanje migranata koji su prelazili granicu otkad je kriza počela 2020. godine. Zanimljivo, otkako je prije dvije godine vlast preuzela progresivna koalicija Donalda Tuska, malo se toga promijenilo.
Usredotočenost na prijetnju iz Rusije dovela je čak i mnoge liberale, koji su ranije bili zgroženi brutalnim postupanjem prema tražiteljima azila na granici, da podrže oštre vladine politike, rekla je Aleksandra Chrzanowska iz saveza aktivista i radnika za ljudska prava Grupa Granica. "Drama i tragedija onih koji dolaze tražeći zaštitu više nisu ljudima zanimljive", rekla je.
Chrzanowska smatra da je nacionalna sigurnost važna, ali upozorava da je prikazivanje migranata kao prijetnje "krajnje desni, rasistički narativ" koji nije utemeljen na činjenicama. Ona i drugi aktivisti sada su usamljeni glasovi koji se zalažu za ljudska prava onih koji pokušavaju prijeći granicu. Rasprava o migraciji u Poljskoj, kao i u mnogim europskim zemljama, pomaknula se snažno udesno, a ovdje navodna veza između migracije i Rusije čini retoriku još snažnijom.
Spremni za borbu
Osim graničnog zida koji je prethodna vlada izgradila duž većeg dijela granice s Bjelorusijom, novi "istočni štit" uključivat će rovove i utvrde duž cijele granice s Bjelorusijom i Kalinjingradom kako bi se stvorila prepreka protiv moguće invazije.
No ako rat dođe, najvjerojatnije neće biti tradicionalan, s tenkovima koji prelaze granicu. Štit će uključivati i GPS tornjeve te druge tehnološke instalacije radi zaštite od upada dronova.
U Gołdapu, gradu s oko 15.000 stanovnika svega nekoliko kilometara od granice s Kalinjingradom, mještani su mirno govorili o tome da im je Rusija pred vratima. "Prijetnja utječe na način na koji razmišljaš, ali iskreno, više bih se brinuo da živim u Varšavi. Strateški, oni nas ovdje neće gađati“", rekao je Piotr Bartoszuk (45), ravnatelj strukovne škole u Gołdapu.
Početkom 2000-ih lokalni su ljudi redovito prelazili granicu, rekao je. Poljaci su se opskrbljivali jeftinijim ruskim benzinom, a Rusi su dolazili u kupovinu ili razgledavanje. Danas je granica zatvorena; zgrade u kojima su nekoć bili bar i mjenjačnica sada su napuštene i obrasle visokom travom.
"Otišla bih na frontu. Stvarno volim Poljsku"
"Rusija je definitivno prijetnja, ali ne ogromna, jer smo u NATO-u, zaštićeni smo, i ne mislim da bi nas napali iznenada, kao što su napali Ukrajinu", rekla je 15-godišnja Kornelia Brzezińska, koja se nada pridružiti vojsci i školuje se na vojnom programu u toj školi. Ako bi zemlja bila napadnuta, kaže, ne bi oklijevala boriti se. "Otišla bih na frontu. Stvarno volim Poljsku. Ne govorim to olako. Ne bih napustila našu naciju – branila bih je", rekla je.
Vani, na zidovima školske zgrade, vidljivi su tragovi gelera u crvenoj cigli, namjerno ostavljeni kao podsjetnik na razaranje koje je Poljska pretrpjela u Drugom svjetskom ratu. Malo je preživjelih tog rata još živo, ali sjećanja koja se prenose generacijama oblikuju strahove od mogućeg novog rata, osobito među starijim Poljacima.
Kako se obuka u vojnoj bazi kraj Varšave bližila kraju, Pruszko je rekao da je organizirao da i zaposlenici njegove tvrtke prođu isti tečaj preživljavanja.
"Mnogi mlađi zaposlenici odrasli su u EU-u, u vremenu mira, s malo osjećaja za opasnosti kojih se mi stariji naraštaji sjećamo. Nadam se da nam ove vještine nikada neće trebati, ali želim da znaju što učiniti ako taj trenutak ikada dođe", rekao je.
