Europska zemlja priprema se za rat: "Mirna vremena su, nažalost, prošla"

"Rusija je definitivno prijetnja, ali ne ogromna, jer smo u NATO-u, zaštićeni smo, i ne mislim da bi nas napali iznenada, kao što su napali Ukrajinu", rekla je 15-godišnja Kornelia Brzezińska, koja se nada pridružiti vojsci i školuje se na vojnom programu u toj školi. Ako bi zemlja bila napadnuta, kaže, ne bi oklijevala boriti se. "Otišla bih na frontu. Stvarno volim Poljsku. Ne govorim to olako. Ne bih napustila našu naciju – branila bih je", rekla je.