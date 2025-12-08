Potres magnitude 7,6 po Richteru pogodio je Japan, a epicentar je bio u blizini prefakture Hokkaido. Vlasti su izdale upozorenje o potencijalnom tsunamiju s valovima visine od oko tri metra.
"Počelo je polako, kao da netko trese sobu, ali se pretvorilo u značajniji potres zbog kojeg se cijela zgrada tresla. Zatim je slabio, ali su još uvijek bili blagi podrhtaji, koji su trajali otprilike jednu minutu", na stranici Euromediteranskog seizmološkog centra (EMSC) objavio je stanovnik Niseka, prenosi Sky News.
Potres se osjetio i u Tokiju, oko 630 kilometara od epicentra.
"Bio sam na sedmom katu hotela, vrata su počela lupati kao da netko pokušava ući. Na putu prema vratima osjetio sam podrhtavanje pa smo izašli van. Nije bilo nikoga drugog… pomislio sam da sam lud", napisala je osoba iz glavnog grada Japana.
Na EMSC-u su svjedočanstva objavili i stanovnici Rusije.
"Na otok Kunashiru je dugo ljuljalo. Počelo je kao udarac, a zatim se valovito pojačavalo", objavljeno je.
