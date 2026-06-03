PAPRENA KAZNA
Zagrepčanku zbog bacanja opušaka kroz prozor zaustavila policija. Ono što je uslijedilo skupo će je stajati
Mlada vozačica završila je na sudu nakon što ju je policija zaustavila iza ponoći u Zagrebu zbog prometnog prekršaja i sumnje na nepropisno ponašanje u vožnji.
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Prema policijskom izvješću, patrola je primijetila kako iz automobila u pokretu kroz prozor izbacuje opuške cigareta, a neposredno prije toga na križanju im je oduzela prednost prolaska. Policajci su je sustigli i zaustavili na autobusnom stajalištu.
Alkotest je pokazao 0,48 promila alkohola, a vozačica nije pristala na testiranje na droge. Kad su joj priopćili da je uhićena, burno je reagirala i negodovala zbog postupanja policije.
Na sudu je priznala da je napravila prometni prekršaj oduzimanjem prednosti, ali je odbacila tvrdnje da je bacala opuške iz vozila.
Kazna: 2150 eura
Tvrdi i da nije odbila test na droge, nego da je došlo do nesporazuma nakon što je policajcima rekla da je nekoliko dana ranije konzumirala marihuanu, piše Robert Mihaljević, novinar Danice.
Jedan od policajaca posvjedočio je da je tijekom postupanja telefonski kontaktirala članove obitelji te spominjala rođaka zaposlenog u prometnoj policiji.
Vozačica je, s druge strane, ustvrdila da su policajci pretjerali s postupanjem i da je zbog premještanja vozila imala dodatne troškove.
Nakon saslušanja policajaca i okrivljenice, sud ju je proglasio krivom te joj izrekao novčanu kaznu od 2.150 eura, umanjenu za 40 eura zbog vremena provedenog u policijskom pritvoru.
Uz to joj je određena i tromjesečna zabrana upravljanja motornim vozilima.
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