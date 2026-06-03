Oglas

POSJET ŽNJANU

VIDEO / Benčić optužila Plenkovića da je dao šest milijuna eura češkom investitoru za hotel

author
N1 Info
|
03. lip. 2026. 08:52
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Saborska zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić prošetala je splitskim Žnjanom, pred hotelom u izgradnji, zbog kojeg je premijera Andreja Plenkovića optužila za neodgovorno trošenje novca za otpornost našeg gospodarstva

Oglas

Na društvenoj mreži, Benčić je ustvrdila da je češkom investitoru Plenković dao čak šest milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kako bi izgradio - hotel.

"Kakve veze ovaj hotel u Splitu ima sa skupoćom života u Hrvatskoj? Itekakve!

Plenkovićeva inflacija uzrokovana je situacijama poput ove. Na Žnjanu češki investitor dobio je nešto više od šest milijuna eura iz našeg Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za gradnju hotela.

Umjesto u solarizaciju, proizvodnju hrane ili navodnjavanje, Plenković i HDZ novac za otpornost gospodarstva troše neodgovorno, ignorirajući godinama naše prijedloge za jačanje otpornosti gospodarstva.

Rezultat takve promašene politike su cijene hrane i stanovanja koje osjećate na svojem novčaniku iz dana u dan!", napisala je zastupnica platforme Možemo.

Pročitajte još

Teme
andrej plenković hdz hoteli inflacija možemo nacionalni plan oporavka i otpornosti plenkovićeva inflacija sandra benčić split vlada andreja plenkovića

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ