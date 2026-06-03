POSJET ŽNJANU
VIDEO / Benčić optužila Plenkovića da je dao šest milijuna eura češkom investitoru za hotel
Saborska zastupnica platforme Možemo Sandra Benčić prošetala je splitskim Žnjanom, pred hotelom u izgradnji, zbog kojeg je premijera Andreja Plenkovića optužila za neodgovorno trošenje novca za otpornost našeg gospodarstva
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Na društvenoj mreži, Benčić je ustvrdila da je češkom investitoru Plenković dao čak šest milijuna eura iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti kako bi izgradio - hotel.
"Kakve veze ovaj hotel u Splitu ima sa skupoćom života u Hrvatskoj? Itekakve!
Plenkovićeva inflacija uzrokovana je situacijama poput ove. Na Žnjanu češki investitor dobio je nešto više od šest milijuna eura iz našeg Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za gradnju hotela.
Umjesto u solarizaciju, proizvodnju hrane ili navodnjavanje, Plenković i HDZ novac za otpornost gospodarstva troše neodgovorno, ignorirajući godinama naše prijedloge za jačanje otpornosti gospodarstva.
Rezultat takve promašene politike su cijene hrane i stanovanja koje osjećate na svojem novčaniku iz dana u dan!", napisala je zastupnica platforme Možemo.
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