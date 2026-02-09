NAPRAVLJENA REKONSTRUKCIJA
FOTO / Evo kako je izgledao "vampir" iz Hrvatske: Zbog straha su mu unakazili tijelo
Otkriveno u tvrđavi u istočnoj Hrvatskoj, tijelo je bilo ekshumirano, obezglavljeno i ponovno pokopano licem prema dolje.
Lice “vampira”, čiji su posmrtni ostaci nakon smrti osakaćeni kako bi se spriječilo njegovo ustajanje iz mrtvih, može se prvi put vidjeti nakon više od 400 godina.
Otkriveno u grobu u Račesi, tvrđavi u istočnoj Hrvatskoj, tijelo je bilo ekshumirano, obezglavljeno i ponovno pokopano licem prema dolje, ispod teškog kamenja.
Budući da se oskvrnuće ne može objasniti okolišnim čimbenicima, stručnjaci vjeruju da je to učinjeno kako bi se spriječilo da se mrtvac vrati kao vampir.
Sada se lice pokojnika može vidjeti prvi put nakon više od 400 godina, nakon što su znanstvenici rekonstruirali njegov izgled na temelju lubanje, piše skynews.
Face of a 'vampire': Why this man was decapitated after death https://t.co/C8p5jeIfYo— Sky News (@SkyNews) February 9, 2026
Arheologinja Nataša Šarkić, članica tima za iskapanje, rekla je da strah koji je muškarac izazivao nakon smrti možda potječe od straha koji je izazivao za života.
“Bioarheološka analiza pokazala je da je ovaj muškarac često sudjelovao u nasilnim sukobima i da je umro nasilnom smrću.
Tijekom života doživio je najmanje tri epizode ozbiljnog međuljudskog nasilja.
Jedan od tih napada ostavio mu je lice unakaženim, što je moglo izazivati strah i odbojnost te dovesti do društvene isključenosti.
Prije nego što se uopće oporavio od pretposljednje traume, zadobio je završni, smrtonosni napad.”
Nastavila je: “Smatralo se da su osobe koje su umrle nasilnom smrću, nasilno se ponašale za života ili su bile smatrane grešnima ili društveno devijantnima, izložene riziku da postanu vampiri.
Zbog unakaženog lica i marginalnog načina života, obilježenog ponavljanim međuljudskim nasiljem, možda je smatran ‘vampirom’ ili nadnaravnom prijetnjom.
Vjerovalo se da su takva bića nemirna, osvetoljubiva i sposobna nanositi štetu živima, širiti bolesti te ubijati ljude ili stoku.”
Dr. Šarkić rekla je da, prema slavenskoj tradiciji, duša ostaje vezana uz tijelo oko 40 dana nakon smrti.
U tom razdoblju mogle su se primjenjivati različite preventivne mjere kako bi se spriječio povratak mrtvih kao vampira.
One su uključivale probadanje kolcem, spaljivanje ili obezglavljivanje tijela, pokapanje licem prema dolje, opterećivanje kamenjem i vezivanje udova.
Ovakav način pokopa stoga pokazuje “prakse koje su u to vrijeme bile uobičajeno povezane s ‘anti-vampirskim’ ritualima”, rekla je dr. Šarkić.
Napravljena rekonstrukcija
Kako bi dovršio rekonstrukciju, grafički stručnjak Cicero Moraes započeo je virtualnu obnovu muškarčeve lubanje koristeći podatke iz CT snimke.
“Iako je lubanja u trenutku otkrića bila djelomično fragmentirana, bilo ju je moguće rekonstruirati i digitalizirati”, rekla je dr. Šarkić.
Koristeći CT snimke fragmentirane lubanje, Moraes ju je prvo digitalno sastavio, a zatim je, koristeći podatke živih donora i tehniku anatomske deformacije, dodao meko tkivo kako bi stvorio vjerojatan izgled lica. Rezultat je, kako je sam opisao, "neprijateljski i prijeteći" prikaz. Na licu se jasno vidi ožiljak od jedne od ranijih ozljeda, detalj koji je vjerojatno uvelike pridonio strahu koji je izazivao. Fotografije pogledajte OVDJE.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare