Onkolozi kažu da je ovo najgori način pripreme hrane: "Mnogi rade ovu grešku"

"Određene metode kuhanja mogu stvoriti štetne spojeve, dok druge pomažu očuvanju hranjivih tvari i smanjenju upalnih procesa.“
Oglas
"Način na koji pripremamo hranu može promijeniti njezin kemijski sastav“, kaže dr. Shika Jain, specijalistica hematologije i onkologije te izvanredna profesorica na Sveučilišnom onkološkom centru u Illinoisu.
"Određene metode kuhanja mogu stvoriti štetne spojeve, dok druge pomažu očuvanju hranjivih tvari i smanjenju upalnih procesa.“
S njom se slaže i drugi onkolog, koji navodi da promjena načina kuhanja može imati utjecaj na cijeli organizam i dugovječnost.
"Odabir sigurnijih metoda pripreme hrane omogućuje očuvanje nutritivne vrijednosti, uz istodobno smanjenje izloženosti štetnim nusproduktima“, kaže dr. Andre Goy, glavni liječnik i potpredsjednik za onkologiju u Onkološkom centru John Theurer.
Prije svega, važno je znati koju popularnu metodu kuhanja onkolozi savjetuju ograničiti. Tri onkologa slažu se da je ovu tehniku najbolje izbjegavati koliko god je moguće te da postoje zdravije alternative.
Najpopularnija metoda kuhanja koju treba ograničiti
Jedan od načina za smanjenje rizika od raka jest izbjegavanje namjernog zagorijevanja hrane, bilo da je riječ o mesu, povrću ili voću.
"Zagorijevanje hrane, uključujući meso, voće i povrće, dovodi do stvaranja heterocikličkih amina i policikličkih aromatskih ugljikovodika, spojeva koji mogu oštetiti DNK u stanicama i povećati rizik od razvoja raka, osobito raka debelog crijeva“, kaže dr. Anton Bilchik, kirurški onkolog
"Ako je hrana zagorjela, uklonite ili sastružite sve pocrnjele dijelove“, savjetuje dr. Goy. "Ako je hrana u potpunosti jako zagorjela, bolje ju je baciti. Ti crni dijelovi sadrže visoke koncentracije štetnih spojeva i ne bi ih trebalo konzumirati.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas