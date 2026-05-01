Rasplamsala se rasprava o Plutonu: Hoće li opet postati planet?

Gotovo 20 godina nakon što se činilo da je rasprava završena, Pluton se ponovno našao u središtu pozornosti.
Na nedavnom saslušanju u Senatu o NASA-inom proračunu za 2027., administrator NASA-e Jared Isaacman dao je komentar koji ponovno otvara pitanje za koje su mnogi u znanstvenoj zajednici smatrali da je riješeno: treba li Pluton ponovno biti klasificiran kao planet?
Od svog otkrića 1930. godine, Pluton je imao status devetog planeta Sunčeva sustava. To se promijenilo 2006., kada je Međunarodna astronomska unija (IAU) uvela formalnu definiciju onoga što čini planet.
Tri kriterija
Prema tim pravilima, nebesko tijelo mora ispuniti tri kriterija: mora kružiti oko Sunca, biti dovoljno masivno da ga vlastita gravitacija oblikuje u kuglu te očistiti svoju orbitalnu putanju od drugih tijela.
Pluton ispunjava prva dva uvjeta, ali ne i treći, piše Euronews.
Smješten u Kuiperovu pojasu – području ispunjenom mnogim sličnim ledenim tijelima – nema dovoljno gravitacijske dominacije da očisti svoju orbitu. Zbog toga ga je IAU prekvalificirao u „patuljasti planet”.
Pitanje se ponovno pojavilo na kraju saslušanja u Senatu, kada je republikanski senator iz Kansasa Jerry Moran otvorio tu temu. Za Morana je to bilo i osobno pitanje: Pluton je otkrio Clyde Tombaugh, rođen u Kansasu.
Isaacman je odgovorio da je „u velikoj mjeri za to” da se Plutonu vrati status planeta. Dodao je da NASA trenutačno radi na znanstvenim radovima koje želi „progurati kroz znanstvenu zajednicu kako bi se ova rasprava ponovno otvorila”.
Čekaju se argumenti NASA-e
Dio obnovljenog interesa mogao bi proizlaziti iz otkrića u posljednjem desetljeću. U srpnju 2015. NASA-ina letjelica New Horizons poslala je prve detaljne snimke Plutona iz blizine, otkrivši iznenađujuće složen svijet. Fotografije su pokazale planine, ledenjake od dušika i geološki raznoliku površinu, što je dovelo u pitanje ranije pretpostavke o tom patuljastom planetu.
Unatoč tim otkrićima, IAU – jedino međunarodno priznato tijelo za klasifikaciju nebeskih tijela – nije preispitao svoju odluku iz 2006.
Za sada Pluton službeno ostaje patuljasti planet. Hoće li se taj status promijeniti ovisit će o snazi znanstvenih argumenata koje bi NASA uskoro mogla iznijeti.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
