Otkriveno zašto su Dalmatinci, Hercegovci i Crnogorci među najvišima na svijetu

Rezultati se temelje na impresivnom uzorku od više od 47.000 mjerenja mladih muškaraca iz razdoblja između 2010. i 2018. godine. Analiza je pokazala da prosječna visina u pojedinim dijelovima Hercegovine, Dalmacije i Crne Gore prelazi 180 centimetara, dok u nekim lokalnim sredinama doseže i više od 183 centimetra. Time se ove regije svrstavaju u sam svjetski vrh, uz tradicionalno najviše nacije poput Nizozemaca.