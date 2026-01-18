Startup iz Silicijske doline prima rezervacije za hotel na Mjesecu

ISHARA S. KODIKARA / AFP

Startup iz Silicijske doline pod nazivom GRU Space prima rezervacije za hotel na Mjesecu, a depoziti za goste kreću se od 250.000 do milijun dolara. Struktura još ne postoji i za odredište je potrebna raketa, a samo putovanje moglo bi vas stajati više od većine domova, no tvrtka ipak kaže da već ima zainteresiranih.

GRU Space takav hotel planira otvoriti oko 2032. godine, a sve će započeti podizanjem lunarnih smještajnih kapaciteta na napuhavanje u koje se mogu smjestiti do četiri gosta koji će ondje moći boraviti više dana, javljaju mediji.

Kako piše Observer, posjetitelji bi za vrijeme boravka na Mjesecu šetali uokolo, uživali u vožnji roverom, čak i u golfu. Očekuje se da će osmišljavanje i podizanje početne strukture trajati oko deset godina prije nego što se zamijeni nečim trajnijim. Dugoročna vizija uključuje zgradu nadahnutu Palačom lijepih umjetnosti u San Franciscu, izgrađenu uz upotrebu materijala s Mjeseca.

Osnivač GRU-a, Skyler Chan, koji je tvrtku pokrenuo s 22 godine nakon što je diplomirao na sveučilištu Berkeley, projekt definira kao više od luksuznog plana.

"Doista ciljamo na Mjesec", rekao je Chan Observeru, opisavši hotel rani korak prema održivom ljudskom životu izvan Zemlje.

Na stranici za rezervacije GRU-a stoji da konačna cijena još nije određena, no da će ukupan trošak boravka na Mjesecu vjerojatno premašivati svotu od 10 milijuna dolara nakon što se uključi i prijevoz.

Očekuje se da će pregled prijava započeti ove godine. Premda ne postoji i tek je u fazi osmišljavanja, hotel koji kani graditi GRU rado i odmah prima nepovratnu naknadu od 1000 dolara.