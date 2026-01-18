Putinov čovjek Europi: Ne provocirajte Tatu! Povucite 13 vojnika poslanih na Grenland

Trump je obećao uvesti uvozne carine od 10% na robu iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Danske, Nizozemske, Norveške, Finske, Francuske i Švedske, koje će ostati na snazi dok strane ne postignu dogovor o „potpunoj i totalnoj kupnji“ Grenlanda od strane Washingtona. Ta odluka stupit će na snagu 1. veljače, rekao je Trump.