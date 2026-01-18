Posebni izaslanik ruskog predsjednika za ulaganja i gospodarsku suradnju sa stranim zemljama Kiril Dmitrijev izjavio je da bi Europska unija trebala povući vojnike poslane na Grenland.
Kiril Dmitrijev, posebni izaslanik ruskog predsjednika za ulaganja i gospodarsku suradnju sa stranim zemljama, izjavio je da Europska unija ne bi trebala ljutiti američkog predsjednika Donalda Trumpa te da bi trebala povući vojno osoblje poslano na Grenland, prenosi ruska agencija TASS.
„Draga Ursula ‘Pfizer’ von der Leyen, ne provociraj Tatu! Povuci natrag 13 vojnika poslanih na Grenland“, napisao je Dmitrijev na platformi X.
Dodao je da bi Sjedinjene Države mogle povećati carine za 1% za svakog europskog vojnika na otoku.
Ranije su predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća António Costa izjavili da bi nove carine koje je Trump najavio na uvoz iz osam europskih zemalja mogle potkopati transatlantske odnose i gurnuti ih u spiralu pogoršanja.
Odgovarajući na nezadovoljstvo Sjedinjenih Država zbog nadolazećih vojnih vježbi europskih zemalja na Grenlandu, istaknuli su da „unaprijed koordinirana danska vježba, provedena sa saveznicima, odgovara potrebi jačanja arktičke sigurnosti i ne predstavlja prijetnju nikome“.
Trump je obećao uvesti uvozne carine od 10% na robu iz Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Danske, Nizozemske, Norveške, Finske, Francuske i Švedske, koje će ostati na snazi dok strane ne postignu dogovor o „potpunoj i totalnoj kupnji“ Grenlanda od strane Washingtona. Ta odluka stupit će na snagu 1. veljače, rekao je Trump.
Od 1. lipnja carine će se povećati na 25%. Također je oštro kritizirao europske planove o slanju snaga na Grenland, nazvavši to „vrlo opasnom igrom“. Trump je ustvrdio da je vlasništvo nad Grenlandom nužno za jačanje nacionalne sigurnosti SAD-a i učinkovito raspoređivanje američkog proturaketnog obrambenog sustava Golden Dome.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
