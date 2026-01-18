Alarm u Kopenhagenu: Amerikanci u tajnosti prikupljaju informacije o danskim bazama

Sjedinjene Američke Države potajno prikupljaju „osjetljive informacije o vojnim instalacijama, lukama i zračnim bazama na Grenlandu, a da o tome nisu obavijestile Kopenhagen“, navodi se u dokumentima danskog Ministarstva obrane koji su procurili u javnost.
Kako prenosi portal Berlingske, danske vlasti ovaj potez smatraju „alarmantnim“, strahujući da bi se mogao odnositi na američke planove za nepredviđene situacije povezane s pritiscima – ili čak vojnom akcijom nad Grenlandom.
Danska vlada i vojni vrh odmah su upozoreni, piše danski portal.
Nijemci nakon 48 sati napustili Grenland
Izviđački tim njemačkih oružanih snaga „tiho i tajno“ napustio je Grenland, objavio je u nedjelju Bild, čiji je novinar snimio „15 vojnika, predvođenih kontraadmiralom Stefanom Paulyjem (61), na aerodromu Nuuk“ kako iznenada napuštaju ovaj danski otok.
Jučer je objavljeno da će vojnici ostati dulje nego što je planirano, no već danas njemačke oružane snage otišle su u tajnosti – bez ikakve najave, obavijesti ili drugog objašnjenja. Glasnogovornik misije na terenu isprva nije odgovarao na upite ni pozive Bilda. Objašnjenja nije bilo ni iz Berlina.
