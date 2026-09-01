Znanstvenici možda napravili velik korak u potrazi za tamnom tvari

Obična tvar sačinjava zvijezde, planete, ljude i zapravo sve što možemo vidjeti. No ona čini tek oko 15 posto ukupne tvari u svemiru, a smatra se da je ostatak sačinjen od tamne tvari koja ne emitira ni odbija svjetlost. Znanstvenici su uvjereni da ona postoji zbog njezinih gravitacijskih učinaka u galaktičkim razmjerima, piše Reuters.