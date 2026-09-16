Bivši čelnik Herceg-Bosne: Jadranko Prlić izrazio kajanje, traži prijevremeno puštanje na slobodu

U slučaju da ga MICT odluči pustiti iz zatvora, najavio je da planira živjeti sa suprugom u Zagrebu, gdje žive i njegove kćeri s obiteljima. Najavio je da će nastaviti djelovati protiv poricanja zločina i glorifikacije ratnih zločinaca te pridonositi izgradnji trajnog mira i obnovi povjerenja među narodima i građanima Bosne i Hercegovine.