Tomašević: Isplati se da Grad investira u vlastitu energanu

"U Centru za gospodarenje otpadom (CGO), za koji smo jučer dobili lokacijsku dozvolu, ostatak od obrade je takozvano gorivo iz otpada koje ide u energanu", rekao je Tomašević i naveo kako je studija pokazala da bi se energana isplatila kad bi to bila javna investicija Grada i kad bi proizvodila, ne samo električnu energiju, nego da se toplina koja nastaje koristi za centralno grijanje.