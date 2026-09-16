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"odgovorni će odgovarati"

Vučković o Gospiću: Žao nam je što je do toga došlo, trebalo je unaprijediti nadzor

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N1 Info
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16. ruj. 2026. 16:29
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Marija Vučković
Slavko Midzor/PIXSELL

S radom je počeo peti Centar za gospodarenje otpadom i prvi u kontinentalnoj Hrvatskoj, onaj na Babinoj gori kod Karlovca. Centar može obraditi do 30 tisuća tona miješanog komunalnog otpada na godinu, a prikupljat će se iz cijele Karlovačke te dijelova Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije.

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Na otvorenju Centra ministrica zaštite okoliša Marija Vučković potvrdila je da će proces saniranja otpada u Lici biti iznimno skup. 

"Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenom zakona o gospodarenju otpadom koji smo uputili u saborsku proceduru. No, odgovorni će odgovarati, mi ćemo uz pomoć snažnog financijskog i pravnog tima, nastojati doći do svakog onog tko je odgovoran u ovom lancu i mi činimo sve što je moguće, nakon što smo dobili dopuštenje od istražnih tijela, da se ove sanacijske aktivnosti provedu pravodobno", rekla je Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije, a prenosi HRT.

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lika gospić marija vučković otpad zagađenje

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