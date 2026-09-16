Vučković o Gospiću: Žao nam je što je do toga došlo, trebalo je unaprijediti nadzor

"Ne možemo iskazati dovoljno naš žal što je do toga došlo. Očito je da je trebalo još malo učvrstiti koordinaciju, unaprijediti nadzor i to smo mi planirali izmjenom zakona o gospodarenju otpadom koji smo uputili u saborsku proceduru. No, odgovorni će odgovarati, mi ćemo uz pomoć snažnog financijskog i pravnog tima, nastojati doći do svakog onog tko je odgovoran u ovom lancu i mi činimo sve što je moguće, nakon što smo dobili dopuštenje od istražnih tijela, da se ove sanacijske aktivnosti provedu pravodobno", rekla je Marija Vučković, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije, a prenosi HRT.