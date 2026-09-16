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ANTON GRINUS

FOTO, VIDEO / Ruski general poginuo u Ukrajini dva tjedna nakon što je proglašen herojem zemlje

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Hina
|
16. ruj. 2026. 16:41
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reuters
Russian Defence Ministry/REUTERS

Ruski general poginuo je u ratu u Ukrajini dva i pol tjedna nakon što mu je dodijeljena titula Heroja Rusije, izvijestili su na Telegramu ruski vojni blogeri i čečenski general Apti Alaudinov.

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Časnik, general-bojnik Anton Grinus, zapovjednik 4. gardijske motorizirane streljačke brigade, početkom srpnja izvijestio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da je zauzet istočnoukrajinski grad Kostjantinivka. "Čovjek s latvijskim prezimenom, ali rođen u Kazanju, sjajno se bori”, rekao je tada Putin.

Prema navodima ukrajinskih dužnosnika i zapadnih vojnih promatrača, grad nije u potpunosti pod ruskom kontrolom.

General je 27. kolovoza odlikovan počasnom titulom Heroja Rusije. Iako točne okolnosti Grinusove smrti nisu poznate, izvori iz Moskve i Kijeva ukazuju na snažne ukrajinske napade na ruske položaje na okupiranim područjima Luhanska i Donjecka tijekom vikenda.

Prema službenim podacima, od početka ruske invazije u veljači 2022. poginulo je gotovo 20 ruskih generala. Prema nepotvrđenim izvješćima, jedan general-pukovnik poginuo je krajem kolovoza kada je zapovjedno mjesto u Donjecku pogođeno u napadu.

Teme
anton grinus heroj rusije rat u ukrajini rusija ruski general ukrajina

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