Russian Defence Ministry/REUTERS

Ruski general poginuo je u ratu u Ukrajini dva i pol tjedna nakon što mu je dodijeljena titula Heroja Rusije, izvijestili su na Telegramu ruski vojni blogeri i čečenski general Apti Alaudinov.

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Časnik, general-bojnik Anton Grinus, zapovjednik 4. gardijske motorizirane streljačke brigade, početkom srpnja izvijestio je ruskog predsjednika Vladimira Putina da je zauzet istočnoukrajinski grad Kostjantinivka. "Čovjek s latvijskim prezimenom, ali rođen u Kazanju, sjajno se bori”, rekao je tada Putin.

Prema navodima ukrajinskih dužnosnika i zapadnih vojnih promatrača, grad nije u potpunosti pod ruskom kontrolom.

BREAKING: Ukraine’s Unmanned Systems Forces (SBS) released footage showing the strike that killed Russian Major General Anton Grunis, commander of the 4th Separate Guards Motor Rifle Brigade, which had been operating in the Bakhmut and Kostiantynivka directions.



Putin had… pic.twitter.com/LE7eBYhQF5 — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) September 16, 2026

General je 27. kolovoza odlikovan počasnom titulom Heroja Rusije. Iako točne okolnosti Grinusove smrti nisu poznate, izvori iz Moskve i Kijeva ukazuju na snažne ukrajinske napade na ruske položaje na okupiranim područjima Luhanska i Donjecka tijekom vikenda.

Prema službenim podacima, od početka ruske invazije u veljači 2022. poginulo je gotovo 20 ruskih generala. Prema nepotvrđenim izvješćima, jedan general-pukovnik poginuo je krajem kolovoza kada je zapovjedno mjesto u Donjecku pogođeno u napadu.