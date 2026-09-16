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OD INFLACIJE DO RASTA BDP-A

Misija MMF-a se sastala s guvernerom HNB-a i ministrom financija, evo o čemu se razgovaralo

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Hina
|
16. ruj. 2026. 16:52
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PIXSELL
Lucija Ocko/PIXSELL

Misija MMF-a, čiji je ovogodišnji redovni posjet Hrvatskoj trajao od 10. do 16. rujna, sastala se u srijedu s rukovodstvom Hrvatske narodne banke (HNB) na čelu s guvernerom Antom Žigmanom, kao i s potpredsjednikom Vlade i ministrom financija Tomislavom Ćorićem, objavili su odvojeno HNB i Ministarstvo financija.

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Na sastanku Tomislava Ćorića i suradnika s voditeljicom misije MMF-a za Republiku Hrvatsku Yan Sun i članovima njezina tima razgovaralo se o aktualnim gospodarskim kretanjima i izgledima hrvatskog gospodarstva, inflaciji, fiskalnoj politici i proračunskim kretanjima, te o provedbi reformi i investicija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). 

Posebna pažnja, napominje se u objavi Ministarstva financija, dana je mjerama usmjerenima na održavanje fiskalne održivosti, povećanje produktivnosti i stvaranje uvjeta za nastavak gospodarskog rasta.

Bili i u HNB-u, HUP-u,...

Ćorić je predstavio aktivnosti Ministarstva na pripremi revidiranog državnog proračuna za 2026. godinu, kao i prioritete fiskalne politike u idućem razdoblju.

Razmijenjena su i mišljenja o ulozi novog Višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) Europske unije za razdoblje 2028. - 2034. kao jednog od alata za povećanje produktivnosti hrvatske ekonomije, navodi se.

Misija MMF-a, osim s Ministarstvom financija i HNB-om, održala je sastanke s predstavnicima drugih državnih institucija, financijskog i poslovnog sektora te s predstavnicima udruga poslodavaca i drugih relevantnih dionika.

Sljedeći posjet misije MMF-a Republici Hrvatskoj, u okviru konzultacija prema članku IV. Statuta MMF-a za 2027. godinu, predviđen je u ožujku 2027., izvijestili su Ministarstvo financija i HNB.

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