11 godina N1 - tražimo šansu da otkupimo slobodu

Nakon promjena u menadžmentu United Group, javnost je upoznata s mogućnošću da u odlučivanje o budućnosti N1 budu uključeni najviši državni dužnosnici Republike Srbije, uključujući i predsjednika države, te da menadžment grupe ima blisku suradnju s osobama povezanim sa srpskom državom, piše N1 Srbija.