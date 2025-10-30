11 godina N1 - tražimo šansu da otkupimo slobodu

S današnjim se danom navršava jedanaest godina od osnivanja N1. Posvećeni smo profesionalnom, točnom i neovisnom informiranju građana od samog početka.
Oglas
Kroz ovih jedanaest godina, naši su novinari i urednici svakodnevno dokazivali da istinito novinarstvo ima smisla i da je moguće opstati u okruženju koje je često neprijateljski nastrojeno prema slobodnim medijima, navodi N1 Srbija.
Tijekom protekle godine, uz brojne profesionalne i novinarske izazove te dramatično povećan broj prijetnji i napada na naše ekipe u Srbiji, N1 se suočava s velikom neizvjesnošću u pogledu vlastite budućnosti.
Nakon promjena u menadžmentu United Group, javnost je upoznata s mogućnošću da u odlučivanje o budućnosti N1 budu uključeni najviši državni dužnosnici Republike Srbije, uključujući i predsjednika države, te da menadžment grupe ima blisku suradnju s osobama povezanim sa srpskom državom, piše N1 Srbija.
Aleksandar Vučić izjavio je još u veljači ove godine da United Group nije osigurala financiranje i da će u studenome doći do otpuštanja novinara.
Zabrinuti smo jer se time otvara prostor za politički utjecaj na uređivačku neovisnost N1 u Srbiji.
Zbog toga predlažemo menadžersko preuzimanje (management buyout) - odnosno otkup N1 od United Group na tržišnim principima, uz financijsku potporu vjerodostojnih vanjskih investitora, naglašava N1 Srbija.
Naš cilj nije vlasništvo radi profita, već institucionalna i uređivačka zaštita medija na održivim temeljima, u skladu s najboljim europskim praksama.
Vjerujemo da bi takav model, u kojem bi rukovodstvo redakcije preuzelo odgovornost i korporativno upravljanje, bio najbolje rješenje kako bi se spriječila bilo kakva vanjska politička ili poslovna preuzimanja te dugoročno očuvao N1.
Programski direktori N1 Srbija, N1 Bosna i Hercegovina, N1 Hrvatska i N1 Slovenija
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas