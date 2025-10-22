Što United Grupa kaže o navodima i upozorenju iz Rezolucije EP-a o Srbiji

FREDERICK FLORIN / AFP

Na pitanje televizije Nova iz Srbije da prokomentira to što je u nacrtu rezolucije EP-a o Srbiji spomenuta i United Media (uz određena upozorenja koja se tiču ugrožavanja medijskog pluralizma), United Grupa je odgovorila da odbacuje kao "netočne navode o navodnim pregovorima s Vladom Srbije u cilju ‘slabljenja’ United Medije", tvrdeći da je "neovisnost informativnog programa svetinja za trenutačni menadžment i većinskog dioničara".

Kako podsjeća N1 Srbija, u rezoluciji EP-a se, između ostalog, spominje da je vlada pregovarala s vlasnicima United Medije, u okviru koje posluje i N1, kako bi "oslabjela" taj medij te se upozorava da bi to, ako se potvrdi, predstavljalo ozbiljan napad na već ugroženi medijski pluralizam u Srbiji.

Odgovor United Grupe prenosimo u cijelosti:

"United Grupa pozdravlja kontinuiranu pažnju Europskog parlamenta posvećenu stanju demokracije, vladavine prava i slobode medija u Srbiji i širom Zapadnog Balkana te podržava rezoluciju o polarizaciji i pojačanoj represiji u Srbiji, godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu. United Grupa kategorički odbacuje netočne navode o navodnim pregovorima s Vladom Srbije u cilju ‘slabljenja’ United Medije.

United Grupa dosljedno zagovara principe koje je sada ponovno potvrdio Europski parlament – prije svega, ključni značaj neovisnog medijskog sektora, transparentnog upravljanja i otvorenog javnog dijaloga.

Kao što smo više puta isticali, neovisnost informativnog programa je svetinja za trenutačni menadžment i većinskog dioničara BC Partners te nikada neće biti pod utjecajem bilo kakvog političkog miješanja ili interesa. Uredničke odluke naših informativnih kanala donose isključivo urednički timovi, a izvještavanje N1 i Nove odvija se u potpunosti neovisno, što je svima vidljivo."