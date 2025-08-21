Programski direktor N1 Srbija zahvalio građanima na podršci: Novinari N1 nastavljaju raditi profesionalno

Programski direktor N1 Srbija Igor Božić večeras je zahvalio građanima koji su došli ispred N1 Srbija u znak podrške i poručio da će novinari i dalje raditi svoj posao profesionalno, odgovorno i u interesu građana.
Oglas
Programski direktor N1 Srbija Igor Božić zahvalio se okupljenima na podršci i poručio da će N1 nastaviti raditi svoj posao do kraja.
"Borit ćemo se i opstati", dodao je.
"Tu smo za građane i bit ćemo za njih tu dok god radimo ovaj posao, jer želimo ga raditi profesionalno do kraja. Jedino se tako može raditi. Mogu jamčiti da zaposlenici na N1 neće pristati na pritiske koje pokušavaju i pripremaju da nam nametnu i na to ne želimo pristati", naveo je.
Podsjetimo, ispred zgrade N1 Srbija na Novom Beogradu održan je prosvjed "N1ko nije sam", na koji je pozvao zbor građana s Konjarnika.
"Mi smo ovdje kako bismo se zahvalili za sve što radite u proteklih devet mjeseci, što stavljate glavu ondje gdje netko drugi ne bi stavio ni nogu i zbog postavljanja novog direktora United Grupe. Istina, United Medija je odvojena, ali nam je to indikativan znak da može doći do nekih pritisaka, iako je on na dnu vertikale. Tu smo da podržimo N1 u svemu što radi", rekao je Voja Ostojić iz Zbora građana Konjarnik.
Istaknuo je da je "ovo pitanje od općeg interesa".
"Važno je da svaki čovjek koji je ovdje iz srca podržava N1 i ono što radite te trpite prijetnje i proživljavate s nama proteklih devet mjeseci. Naglasio bih da ste uvijek bili tu da se odazovete na naš poziv, kao što je bio pokušaj paljenja cvjećarnice Imela na Konjarniku", naveo je.
Ovaj poziv uslijedio je nakon jučerašnjeg događaja u prostorijama United Grupe, kada je novi direktor Vladica Tintor došao u nenajavljeni posjet kako bi dosadašnjoj direktorici Bojani Mijailović uručio rješenje o smjeni.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas