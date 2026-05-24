Amerikanci u Kongresu donijeli važnu odluku o zapadnom Balkanu

U dijelu koji se odnosi na BiH naglašava se da SAD ostaje predan dejtonskom mirovnom sporazumu, suverenitetu i teritorijalnom integritetu zemlje. Administracija navodi da je američka diplomacija tijekom 2025. pomogla okončati najtežu političku krizu u BiH od rata 1992.-1995., uz očuvanje ustavnog poretka i pravnog jedinstva države. Time očito aludiraju na krizu nastalu zbog presude izrečene Miloradu Dodiku te pobunu vlasti Republike Srpske.