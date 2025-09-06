Oglas

STRANI MEDIJI O PROSVJEDU

AP: Kaos u Novom Sadu izazvala je policija, ispaljivala je suzavac i jurišala na mirne prosvjednike

author
N1 Srbija
|
06. ruj. 2025. 07:09
Anti-government protestors clash with riot police, during a protest against what the demonstrators say is an increase in police brutality, Novi Sad, Serbia, September 5, 2025. REUTERS/Djordje Kojadinovic
REUTERS

Američka novinska agencija Associated Press piše o jučerašnjem kaosu na prosvjedima u Novom Sadu u Srbiji , koji je, prema njihovoj ocjeni, izazvala policija.

Agencija precizira da je policija s pendrecima i u opremi za razbijanje prosvjeda ispaljivala suzavac i jurišala na tisuće mirnih prosvjednika koji su tražili slobodne izbore i pravdu nakon višemjesečnih prosvjeda protiv autokratske vladavine predsjednika Aleksandra Vučića.

AP navodi da su se na ulicama Novog Sada mogli vidjeti vozila hitne pomoći i da je središte prosvjeda bilo sveučilišno zdanje koje su prije više od tjedan dana preuzeli Vučićevi lojalisti i policija.

Američka agencija piše da su prosvjednici uzvikivali "Hoćemo izbore“ i "Vučiću, odlazi“ te da su poručivali kako će braniti autonomiju Sveučilišta.

Izvještaj spominje da su policajci sa štitovima u početku čuvali neke od sveučilišnih zgrada, ali da su naknadno stigla pojačanja u vozilima za razbijanje prosvjeda, nakon čega je započeo marš na prosvjednike.

Ulice su, piše AP, bile obavijene suzavcem i dimom od šok-bombi i baklji dok je policija potiskivala prosvjednike dalje od sveučilišnog kampusa.

"Brza intervencija policije odražava sve žešći Vučićev odgovor na prosvjede“, navodi agencija i konstatira da Vučić "odbija raspisati prijevremene parlamentarne izbore, što od njega traže prosvjednici“.

AP podsjeća da Vučić tvrdi kako želi Srbiju u Europskoj uniji, dok istodobno naziva prosvjednike teroristima koji ga žele srušiti s vlasti uz pomoć Zapada.

Američka agencija napominje da je Vučić ovoga tjedna boravio u Kini na skupu na kojem su sudjelovali predsjednik Rusije Vladimir Putin, kao i čelnici Kine, Sjeverne Koreje, Bjelorusije i Irana.

Studenti su, piše AP, ključna snaga iza nacionalnih prosvjeda na kojima se traže slobodni mediji, prijevremeni izbori i kažnjavanje odgovornih za urušavanje nadstrešnice u Novom Sadu.

"Deseci sveučilišnih profesora, dekana i profesora srednjih škola otpušteni su posljednjih mjeseci u sklopu mjera vlasti protiv pristaša studenata“, piše AP i dodaje da su otpušteni „zamijenjeni Vučićevim lojalistima“.

Vučić ne nudi dokaze za svoje tvrdnje da su prosvjedi izazvani izvana, a tijekom njih su deseci studenata i drugih ljudi uhićeni i premlaćeni, što je na Vučićevu vlast navuklo kritike iz svijeta, piše američka agencija.

Srbija prosvjedi studenti

