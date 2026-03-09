Ekonomist: Puno veća mogućnost Vladi pruža se u intervenciji trošarinama

"Za očekivati je da će tempo rata i njegov završetak diktirati ekonomski uvjeti, prije svega stanje u SAD-u i na Wall Streetu. Kako burze budu burnije reagirale, a to će se sigurno dogoditi ako ovo potraje više od mjesec dana, onda ćemo imati nervozu u SAD-u i kod partnera, a onda bismo mogli biti bliže kraju rata. U ovom trenutku nezahvalno je nagađati kad će se to dogoditi", zaključio je Burnać.