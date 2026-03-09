Ekonomist: Puno veća mogućnost Vladi pruža se u intervenciji trošarinama

Cijene nafte skočile su u ponedjeljak rano ujutro više od 25 posto, na najviše razine od srpnja 2022. godine. U utorak se u Hrvatskoj očekuje veliko poskupljenje dizelskih goriva, a zbog skoka cijena energenata danas se sastaje i Vlada, koja bi mogla regulirati nove cijene goriva i amortizirati najavljeno poskupljenje.
Paško Burnać s Ekonomskog fakulteta u Splitu izjavio je u ponedjeljak da će ovo što se događa zahvatiti cijeli svijet, više dalekoistočne zemlje poput Kine, Japana, Južne Koreje i Tajvana. "No bez obzira na to što naftu uglavnom dobivamo iz Kazahstana i Afganistana, a prirodni plin iz SAD-a, ovo će definitivno zahvatiti i nas", rekao je za HRT.
Podsjetio je da je slična situacija bila kad je počeo ratni sukob između Ukrajine i Rusije. "Vlada je reagirala zamrzavanjem trgovačkih marži. No tim načinom nisu bile zadovoljne naftne kompanije. Neće ni sada biti ako se dogodi isto. Puno veća mogućnost Vladi pruža se u intervenciji troširanama. Gotovo 50 posto cijene goriva čine trošarine i PDV. Dio trgovačke marže je čak tri puta manji od udjela trošarine", objasnio je Burnać.
Dodao je da se cijene nafte protekle dvije godine nisu bitno mijenjale, unatoč inflaciji. "Kad bi cijena goriva porasla za 24 centa to bi u roku od nekoliko tjedana utjecalo na cijene svih proizvoda na tržištu. Ako Vlada misli zadržati stopu inflacije na koliko toliko prihvatljivijoj razini, onda definitivno mora nešto napraviti po pitanju cijene goriva", naglasio je.
"Ono što se bude događalo u EU, to će se rubno dogoditi i u Hrvatskoj", rekao je ekonomist za HRT i naglasio da ima onih koji profitiraju od novonastale situacije, prije svega velike naftne kompanije.
"Za očekivati je da će tempo rata i njegov završetak diktirati ekonomski uvjeti, prije svega stanje u SAD-u i na Wall Streetu. Kako burze budu burnije reagirale, a to će se sigurno dogoditi ako ovo potraje više od mjesec dana, onda ćemo imati nervozu u SAD-u i kod partnera, a onda bismo mogli biti bliže kraju rata. U ovom trenutku nezahvalno je nagađati kad će se to dogoditi", zaključio je Burnać.
