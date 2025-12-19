BC Partners i United Grupa drže neovisne medije kao taoce i onemogućuju njihov otkup

Urednici i news direktori neovisnih redakcija iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije priopćili su da su prisiljeni upozoriti cjelokupnu svjetsku javnost da BC Partners i United Grupa dovode u pitanje opstanak i neovisnost svih redakcija koje posluju u okviru United Medije te blokiraju izlaz iz krize, dovodeći sve zaposlenike u položaj talaca, u okruženju u kojem politički pritisci i rizici svakodnevno rastu, piše N1 Srbija.
Oglas
"Vlasnici i menadžment svjesno odbijaju potvrditi stabilno financiranje redakcija, što predstavlja institucionalni pritisak, ali ovaj put iz same kompanije, s jasnim ciljem paraliziranja zaposlenika i izazivanja straha za opstanak medija. BC Partners (BCP) i United Grupa (UG) aktivno sprječavaju jedino rješenje koje bi jamčilo neovisnost i sigurnost redakcija te blokiraju jedinu konkretnu ponudu koja jamči uredničku neovisnost, profesionalne standarde i održivost – management buyout (menadžerski otkup), koji su potpisali sami urednici i news direktori u četiri zemlje“, navodi se u priopćenju.
BC Partners i menadžment United Grupe, kako se dodaje, odbijaju odgovoriti i na zahtjev koji se odnosi na najavljene mjere za navodno „učvršćivanje uredničke neovisnosti“. Iako te mjere izravno utječu na rad, vjerodostojnost i javnu misiju medija u četiri države regije, vlasnici i menadžment i dalje ne objašnjavaju što se točno planira, tko bi te mjere kreirao i na koji bi način one štitile, a ne potkopavale postojeću uredničku autonomiju. Vlasnici i menadžment ni na koji se način nisu oglasili ni povodom najnovijih slučajeva jezivih prijetnji i ponovljenih uvreda dužnosnika u Srbiji upućenih našim zaposlenicima, što upućuje na to da se ništa ne poduzima radi očuvanja profesionalnih standarda.
U dopisu od 5. prosinca, podsjeća se u priopćenju, urednici su zatražili minimum transparentnosti, jasno objašnjenje planiranih mjera, način njihova provođenja te jamstva da neće ugroziti postojeću uredničku neovisnost. Ni nakon dva tjedna nema odgovora, a uvjereni smo da se šutnja vlasnika i izostanak jasnih jamstava ne mogu tumačiti kao neutralni – oni proizvode nesigurnost i opravdano pojačavaju sumnju da najavljene mjere nisu usmjerene jačanju, nego slabljenju neovisnog novinarstva, navodi se u priopćenju.
"Naša ponuda za management buyout ostaje na snazi. Ona predstavlja odgovorno i održivo rješenje koje štiti javni interes i profesionalne standarde. U kontekstu javno isticanog opredjeljenja United Grupe da se povuče s tržišta izvan Europske unije, ne postoji racionalan razlog da se prodaja news biznisa putem menadžerskog otkupa ignorira. BC Partners već više od sedam godina ne pokazuje spremnost za realizaciju izlaska iz investicije – iako je upravo to uobičajena praksa investicijskih fondova nakon završetka investicijskog ciklusa.
Tražimo odgovor na pitanje što je točno potrebno i što BCP i UG očekuju kako bi odobrili našu ponudu za otkup.
Zaposlenici u našim redakcijama i javnost u zemljama u kojima poslujemo zaslužuju jasan, izravan i nedvosmislen odgovor – kako o ponudi za management buyout, tako i o najavljenim mjerama koje se tiču uredničke neovisnosti. Izostanak komunikacije produbljuje zabrinutost da se ključne odluke donose bez transparentnosti i bez stvarne namjere da se zaštite vrijednosti koje su ove redakcije gradile tijekom proteklog desetljeća“, ističe se u priopćenju koje prenosi N1 Srbija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas