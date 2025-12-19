BC Partners i United Grupa drže neovisne medije kao taoce i onemogućuju njihov otkup

BC Partners i menadžment United Grupe, kako se dodaje, odbijaju odgovoriti i na zahtjev koji se odnosi na najavljene mjere za navodno „učvršćivanje uredničke neovisnosti“. Iako te mjere izravno utječu na rad, vjerodostojnost i javnu misiju medija u četiri države regije, vlasnici i menadžment i dalje ne objašnjavaju što se točno planira, tko bi te mjere kreirao i na koji bi način one štitile, a ne potkopavale postojeću uredničku autonomiju. Vlasnici i menadžment ni na koji se način nisu oglasili ni povodom najnovijih slučajeva jezivih prijetnji i ponovljenih uvreda dužnosnika u Srbiji upućenih našim zaposlenicima, što upućuje na to da se ništa ne poduzima radi očuvanja profesionalnih standarda.