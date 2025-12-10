"rizik za neovisnost"
"Menadžerski otkup i dalje je najodrživije rješenje": Direktori i urednici medija UM-a poslali pismo europskim institucijama
Programski direktori i glavni urednici medija koji posluju u okviru kompanije United Media poslali su pismo Europskoj komisiji, Europskom parlamentu, Vijeću Europe i međunarodnim novinarskim udruženjima kako bi ih upozorili na događaje koji, kako kažu, predstavljaju "izravni rizik za uredničku neovisnost i integritet redakcija“.
Prenosimo pismo u cijelosti:
Pišemo vam kao urednički timovi neovisnih medija United Groupe – N1, Nove, Nova.rs, Danasa i Radara – kako bismo vas upozorili na događaje koji sada predstavljaju izravan rizik za našu uredničku neovisnost i integritet naših redakcija.
Prošlog tjedna naš je većinski vlasnik – United Group i BC Partners – odbio naš prijedlog menadžerskog otkupa i najavio niz mjera restrukturiranja medijskog poslovanja diljem regije.
Prema informacijama koje su nam dostupne, jedan od planiranih koraka uključuje nametanje potpuno nove uredničke strukture. Iako su predstavljeni kao koraci za "jačanje neovisnosti i upravljanja", mi kao urednici takve mjere ne možemo prihvatiti jer trenutačno nemamo povjerenja u njihovu namjeru, transparentnost ni potencijalni utjecaj na uredničku autonomiju.
Ova zabrinutost temelji se na sljedećem:
Audio-snimka objavljena ovog ljeta, koja bilježi razgovor između glavnog direktora United Groupe Stana Millera i direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića, čini se da uključuje razgovore o slabljenju kompanije United Media u Srbiji – u okviru koje posluju N1 i Nova – kao i o reorganizaciji poslovanja te pokretanju postupka za smjenu generalnog direktora United Medije.
U tom kontekstu, najnovije najave novih mjera, koje dolaze od istih pojedinaca koji su ranije uvjeravali političke aktere da "moraju učiniti kompaniju malom", mogu se razumjeti jedino kao nastavak tih obveza, osobito zato što se ni Upravni odbor United Groupe ni BC Partners nisu javno ogradili od tih izjava.
Mjesecima većinski dioničar pokazuje izrazit nedostatak transparentnosti i odgovornosti u upravljanju medijskim operacijama u jednom od najosjetljivijih europskih regija. Ključna pitanja ostaju neriješena:
- nikakvi postupci ili objave informacija u vezi s najvećim korporativnim skandalom u regiji koji je otkrila međunarodna mreža OCCRP;
- nikakvo objašnjenje bliske povezanosti između novog menadžmenta i strateškog pravnog savjetnika Telekoma Srbija, niti njihovih postupaka u prijetnjama novinarima N1 u Beogradu otkazom zbog pokušaja obavljanja svojega posla;
- nikakav odgovor na zabrinutosti koje su iznijeli Europski parlament, Europska komisija, međunarodne medijske organizacije ili globalni partneri poput Forbesa;
- nikakva suradnja s uredničkim rukovodstvom po pitanju strategije, modela upravljanja ili budućih planova;
- i nikakva značajna podrška novinarima koji se svakodnevno suočavaju s političkim i fizičkim napadima, unatoč javno proklamiranoj politici „nulte tolerancije“.
S obzirom na nedostatak transparentnosti, očit rizik političkog utjecaja te isključivanje uredničkog rukovodstva iz svakog procesa donošenja odluka, ne možemo prihvatiti nikakve mjere restrukturiranja koje predlažu menadžment ili dioničari.
Naši nagrađivani urednički timovi međunarodno su priznati kao neovisni i ključni za javni interes u regiji koja ima jedne od najnižih standarda medijskih sloboda u Europi. Naše uredničke povelje i stroga pravila nemiješanja već prate najviše globalne standarde te su štitili našu neovisnost u iznimno zahtjevnom okruženju.
Predložili smo menadžerski otkup upravo kako bismo osigurali dugoročnu uredničku neovisnost nakon godina eskalirajućih pritisaka. A iako većinski vlasnik tvrdi da ne želi prodati posao trećoj strani, mi nismo treća strana – mi smo ljudi koji su ove brendove izgradili od temelja.
Ostajemo uvjereni da je ovo jedino održivo rješenje koje može spriječiti nametanje uredničke strukture podložne političkom utjecaju. Naš prijedlog bio je konkretan, ozbiljan i podržan međunarodnim fondom za razvoj medija s dokazanim iskustvom jačanja neovisnih novinskih organizacija diljem svijeta.
S obzirom na ozbiljnost gore navedenih rizika, apeliramo na Europsku komisiju, Europski parlament, Europsku službu za vanjsko djelovanje (EEAS), OESS, Vijeće Europe i vodeće međunarodne organizacije za slobodu medija da:
- pozovu dioničare da ponovno razmotre menadžerski otkup, koji i dalje predstavlja najtransparentnije i najodrživije rješenje koje štiti neovisnost;
- zahtijevaju potpunu transparentnost od BC Partnersa i United Groupe u vezi sa svim predloženim modelima upravljanja ili zaštitnim mjerama koje utječu na uredničku neovisnost;
- javno potvrde važnost N1, Nove i United Medije za medijski pluralizam na zapadnom Balkanu, regiji obilježenoj demokratskim nazadovanjem;
- jasno daju do znanja srbijanskim vlastima da je svako – izravno ili neizravno – miješanje u funkcioniranje neovisnih medija nespojivo s europskim vrijednostima i standardima.
Vaše angažiranje u ovom ključnom trenutku poslalo bi važan signal našim novinarima i društvu kojem služimo – da zaštita neovisnog novinarstva u Srbiji ostaje europski prioritet.
S poštovanjem,
direktori i urednici medija koji posluju u okviru United Medije:
Igor Božić, programski direktor, N1 Srbija
Tihomir Ladišić, programski direktor, N1 Hrvatska
Katja Šeruga, programska direktorica, N1 Slovenija
Amir Zukić, programski direktor, N1 Bosna i Hercegovina
Mihailo Jovicević, glavni urednik portala Nova.rs
Ranko Pivljanin, glavni urednik lista Nova
Dragoljub Petrović, glavni urednik lista Danas
Slobodan Georgiev, direktor vijesti, Nova TV
Ivan Radak, glavni urednik Forbes Srbija
Vesna Mališić, glavna urednica tjednika Radar
