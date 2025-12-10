Prema informacijama koje su nam dostupne, jedan od planiranih koraka uključuje nametanje potpuno nove uredničke strukture. Iako su predstavljeni kao koraci za "jačanje neovisnosti i upravljanja", mi kao urednici takve mjere ne možemo prihvatiti jer trenutačno nemamo povjerenja u njihovu namjeru, transparentnost ni potencijalni utjecaj na uredničku autonomiju.