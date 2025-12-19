"NISAM JA KRIV ZA RAT"
VIDEO / Putin ismijao Zelenskog pa zaprijetio Europskoj uniji: Lopovluk se inače radi u tajnosti
Ruski predsjednik Vladimir Putin od 2001. održava godišnju konferenciju za novinare na kojoj domaćoj i međunarodnoj javnosti predstavlja strogo kontroliranu verziju svojih politika.
Taj događaj redovito privlači veliku pozornost, a ove godine interes je bio posebno izražen, s više od 2,6 milijuna pitanja koja su, prema navodima ruske državne televizije, pristigla prije samog početka.
Konferencija traje satima, a Putin odgovara na brojna pitanja ruskih građana i novinara, od kojih su neka unaprijed odabrana, dok se druga postavljaju uživo. Rasprava obuhvaća širok spektar tema, od gospodarstva i socijalnih pitanja do rata protiv Ukrajine i odnosa Rusije sa Zapadom. Iako se formalno oslanja na pripremljene materijale, Putin često skreće s teme i ulazi u duga izlaganja o povijesti, geopolitici, ekonomiji ili zapadnim politikama, zbog čega se posebno pažljivo prati što će reći o ratu u Ukrajini i mogućim mirovnim pregovorima.
Govoreći o vojnoj situaciji, Putin je izjavio da se u Ukrajini trenutačno bori više od 700.000 ruskih vojnika. Službene brojke o žrtvama rijetko se objavljuju, no prema procjeni američkog think tanka Centar za strateške i međunarodne studije, sredinom godine ruski gubici dosezali su oko 950.000 ljudi, uključujući oko 250.000 poginulih, dok su ukrajinski vojni gubici procijenjeni na oko 400.000, od čega između 60.000 i 100.000 poginulih. Od tada su se, prema tim procjenama, gubici s obje strane dodatno povećali.
"Zelenski je talentirani glumac"
Ruski predsjednik iznio je i vlastitu procjenu stanja na bojišnici, tvrdeći da Rusija kontrolira gotovo 20 posto teritorija Ukrajine te da ruske snage napreduju duž cijele linije sukoba. Podsjetio je i na svoju raniju tvrdnju da su ruske snage u jednoj godini zauzele gotovo 5000 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija. Posebno se osvrnuo na Kupjansk, grad za koji i Rusija i Ukrajina tvrde da ga drže pod kontrolom.
Tom je prilikom ismijao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog zbog fotografiranja ispred znaka grada, ustvrdivši da se natpis nalazi izvan samog urbanog područja.
"Zelenski je talentirani glumac", uz smijeh je komentirao.
Putin je pritom ponovio uvjerenje da je samo pitanje vremena kada će ruske snage poraziti ukrajinsku vojsku, dodajući da su ukrajinske strateške rezerve, prema njegovim riječima, iscrpljene te da bi to moglo natjerati Kijev na završetak sukoba.
U političkom kontekstu, Putin je ponovio tezu da je vlast u Kijevu započela rat na istoku Ukrajine, ustvrdivši da stanovnicima tog dijela zemlje nije bilo dopušteno da sami odluče o svom načinu života. Istodobno je rekao da Ukrajina trenutačno nije spremna za ozbiljne mirovne pregovore, iako, kako je naveo, postoje određeni signali koji upućuju na mogućnost nekakvog dijaloga. Naglasio je da bi Rusija bila spremna okončati sukob mirnim putem, ali isključivo na temelju načela koja je ranije iznijela i koja bi, prema njegovim riječima, uklonila temeljne uzroke rata.
Govoreći o američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, rekao je da djeluje "apsolutno iskreno" u nastojanjima da se sukob okonča. Podsjetio je i na njihov susret u Anchorageu na Aljasci u kolovozu, tvrdeći da su tada "koordinirali stavove" i da su se gotovo u potpunosti složili oko Trumpovih prijedloga.
"Kad sam stigao u Anchorage, rekao sam da to za nas neće biti lake odluke, ali da smo spremni na kompromise koji su tada bili predloženi", rekao je Putin. Odbacio je tvrdnje da Rusija blokira mirovni proces, poručivši da je "apsolutno netočno" govoriti kako Moskva nešto odbija. "Prijedlozi su nam izneseni još na početnim sastancima u Moskvi", dodao je.
Osvrćući se na gospodarsku situaciju, Putin je poručio da je Rusija uspjela uravnotežiti državni proračun te da su osigurana sredstva za financiranje potreba oružanih snaga. Izrazio je i uvjerenje da će inflacija do kraja godine pasti ispod šest posto.
Kad je govorio o gospodarstvu, nije mogao ne spomenuti Europsku uniju i zamrzavanje ruske imovine, kao i spominjanje da će se ona iskoristiti za pomoć Ukrajini.
"Oni su (EU, op.a.) lopovi. Inače se lopovluk obavlja u tajnosti, a ovdje se sve odrađuje javno. Zbog toga što financiraju naše neprijatelje, snosit će ozbiljne posljedice", izjavio je ruski predsjednik, prenosi Sky News.
Konferencija je, kao i ranijih godina, imala i ceremonijalni dio. Sudionici u dvorani dobili su na poklon kalendar i olovku za sljedeću godinu, a kalendar pod nazivom "Rusija u avangardi" posvećen je istaknutim ličnostima iz ruske povijesti i kulture, među kojima su redatelj Sergej Ejzenštejn te umjetnici Vasilij Kandinski i Kazimir Maljevič. Među okupljenim novinarima bio je i trinaestogodišnjak koji piše za školske novine u Moskvi, što je dodatno naglašeno kao zanimljiv detalj ovog događaja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare