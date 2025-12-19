U političkom kontekstu, Putin je ponovio tezu da je vlast u Kijevu započela rat na istoku Ukrajine, ustvrdivši da stanovnicima tog dijela zemlje nije bilo dopušteno da sami odluče o svom načinu života. Istodobno je rekao da Ukrajina trenutačno nije spremna za ozbiljne mirovne pregovore, iako, kako je naveo, postoje određeni signali koji upućuju na mogućnost nekakvog dijaloga. Naglasio je da bi Rusija bila spremna okončati sukob mirnim putem, ali isključivo na temelju načela koja je ranije iznijela i koja bi, prema njegovim riječima, uklonila temeljne uzroke rata.