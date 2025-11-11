Oglas

Helmut Brandstätter

Eurozastupnik: Prijedlog o menadžerskom otkupu – signal da je pritisak stvaran

author
N1 Srbija
|
11. stu. 2025. 08:31
N1 Srbija
N1 Srbija

Eurozastupnik Helmut Brandstätter podržao je prijedlog urednika N1 grupe i partnerskih medija o menadžerskom preuzimanju ovih medija, piše N1 Srbija.

Brandstätter, koji je i sam nekada bio novinar i urednik, ističe da Europska unija mora pružiti snažnu podršku neovisnom novinarstvu, piše N1 Srbija.

"Potez N1 prema menadžerskom otkupu snažan je signal. Kada sami urednici poduzmu korake kako bi zaštitili redakciju, to pokazuje koliko je pritisak na neovisno novinarstvo postao stvaran“, navodi Brandstätter.

Napominje da, kao bivši novinar, zna da sloboda medija nikada nije zajamčena i da upravo zato mora biti zaštićena svakoga dana.

"Urednici N1 upravo to rade i zaslužuju jasnu europsku podršku za to", zaključuje Brandstätter.

Europska unija Helmut Brandstätter N1 Sloboda medija United Group United Media

