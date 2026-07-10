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VESELIN MILIĆ

Bivšem šefu beogradske policije zbog veza s kriminalom prijeti pet godina zatvora

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Hina
|
10. srp. 2026. 20:31
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Veselin Milić
A.K./ATAImages/PIXSELL

Više javno tužiteljstvo u Beogradu (VJT) podnijelo je optužni prijedlog protiv bivšeg šefa beogradske policije Veselina Milića koji je sredinom svibnja uhićen i smijenjen poslije ubojstva u jednom beogradskom restoranu, u aferi koja je ukazala na veze pripadnika policije s kriminalnim klanovima.

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Veselin Milić, donedavni načelnik Policijske uprave za grad Beograd i bivši savjetnik predsjednika Aleksandra Vučića, uhićen je 15. svibnja i određen mu je pritvor u kojem je proveo 52 dana, a pušten je 6. srpnja.

Nakon uhićenja svog bivšeg savjetnika za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, Vučić je najavio donošenje zakona i sankcioniranje policijskih i vojnih dužnosnika koji štite kriminalce.

Milić je prvotno osumnjičen za više kaznenih djela, uključujući prikrivanje ubojstva u beogradskom restoranu 12. svibnja i onemogućavanje da se rasvijetle okolnosti ubojstva Aleksandra Nešovića Baje, kojeg su mediji povezivali s jednim od mafijaških klanova, a njegovo tijelo je kasnije nađeno zakopano u bačvi.

U optužnom prijedlogu koji je u petak na svojoj mrežnoj stranici objavilo tužiteljstvo, Miliću se sada stavljaju na teret dva kaznena djela - neprijavljivanje zločina i falsificiranje službene isprave.

Tužiteljstvo navodi da je "svjesno propustio prijaviti kazneno djelo teškog ubojstva za koje je saznao u obavljanju svoje dužnosti". Za to djelo se, prema navodima VJT-a, "može se izreći kazna teža od pet godina zatvora".

Postoji opravdana sumnja da je Milića vlasnik restorana “27” 12. svibnja pozvao nakon 23 sata i "kao policajcu kojeg osobno poznaje i u koga ima povjerenja" prijavio da je u njegovom restoranu "ubijen A.N", što okrivljeni Milić nije dalje nikom službeno prijavio.

Uz to sumnja se među ostalim i da je Milić u svom uredu načelnika PU za Beograd 13. svibnja u službenu bilješku unio neistinite informacije, a izostavio unijeti "određene važne podatke" vezano za večer ubojstva.

Teme
beograd kriminal srbija veselin milić

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