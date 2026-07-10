Bivšem šefu beogradske policije zbog veza s kriminalom prijeti pet godina zatvora

Milić je prvotno osumnjičen za više kaznenih djela, uključujući prikrivanje ubojstva u beogradskom restoranu 12. svibnja i onemogućavanje da se rasvijetle okolnosti ubojstva Aleksandra Nešovića Baje, kojeg su mediji povezivali s jednim od mafijaških klanova, a njegovo tijelo je kasnije nađeno zakopano u bačvi.