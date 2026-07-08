Vučić: Hrvatska želi vidjeti Srbiju na koljenima. Na Milanovićeve budalaštine neću odgovarati

"Ne možemo reći da su svi bili protiv. Dvije ili tri zemlje bile su izrazito protiv i znali smo koje su to. Najviše me pogađa što su naši ljudi vrijedno radili. Rekao sam im da imaju političku slobodu učiniti sve što Europska komisija traži. To je primijetio čak i jedan hrvatski zastupnik, ali političku volju ne možete promijeniti. Teško mi je gledati suradnike koji ovo teško podnose. Rekao sam im da odluka nije donesena na temelju zasluga. Ne treba previše očajavati, sve je to bilo očekivano", rekao je.