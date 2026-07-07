PORUKA IZ BEOGRADA
Vučić ne vjeruje u brzo proširenje EU-a: Zapadni Balkan nije dovoljno dobro razumio važnost suradnje
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da zapadni Balkan dosad "nije dovoljno dobro razumio važnost međusobne suradnje", te da "nije optimist" o mogućem brzom članstvu u Europskoj uniji (EU) bilo koje od zapadnobalkanskih zemalja.
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"Ne mislim da će EU u narednih nekoliko godina moći donositi odluke o proširenju, ali to ne znači da mi ne trebamo nastaviti ubrzano na našem europskom putu i provoditi reforme", rekao je Vučić na otvorenju dvodnevne Konferencije predsjednika parlamenata država-kandidata za članstvo u Europskoj uniji koja je počela u Beogradu.
Vučić smatra "besmislenim" da Srbija bude članica, ako to nisu i Sjeverna Makedonija ili Bosna i Hercegovina. On je konstatirao da u regiji i dalje ne postoji slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga iako su sve zemlje "najvećim dijelom isprepletene" jer su živjele u zajedničkoj državi, ali se još nisu oslobodile "razlika i sukoba iz devedesetih godina".
"Veoma je važno da s drugim zemljama koje se nalaze na europskom putu ostvarujemo svaku vrstu suradnje", poručio je srbijanski predsjednik.
Na konferenciji kojoj je Beograd domaćin, sudjeluju najviši parlamentarni dužnosnici zemalja kandidata za članstvo u EU.
Predsjednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk istaknuo je da je ovo prvi posjet šefa ukrajinskog parlamenta Srbiji u posljednjih 15 godina i zahvalio na podršci u borbi Ukrajinaca za slobodu i nezavisnost.
"Rusija uništava Ukrajinu i pojačava napade na civile"
"Sovjetski Savez i Rusija su se uvijek koristili krilaticom 'zavadi pa vladaj'. Srbi nisu mali Rusi, Ukrajinci nisu mali Rusi, Moldavci i Gruzinci nisu mali Rusi. Dosta je bilo poniženja, mi smo nezavisne države. Jednog dana ćemo svi postati članice Europske unije", ocijenio je Stefančuk.
On je, prema izvješću Radio-televizije Srbije, rekao da "Rusija uništava Ukrajinu i pojačava raketne napade na civile i objekte kritične infrastrukture".
"Naš narod svakodnevno strada. Razmjeri razaranja su ogromni. U najnovijem napadu na Kijev stradalo je skoro 20 naših građana, a 70 je ozlijeđeno. Tražim vojnu, političku i humanitarnu podršku. Imate savjest i dostojanstvo", poručio je šef ukrajinskog parlamenta.
Stefančuk je istaknuo da će "Ukrajina pobjediti u borbi za slobodu i zajedničku europsku budućnost".
Beogradska konferencija, kao zajednička inicijativa Skupštine Srbije i Vrhovne rade Ukrajine, odlična je prilika za razmjenu iskustava pojedinačnih zemalja na svom europskom putu, ali i šansa za zajedničko i sinkronizirano djelovanje na putu ka članstvu, priopćeno je iz Skupštine Srbije.
Na konferenciji će se razgovarati i o ulozi nacionalnih parlamenata u europskim integracijama i različitim modelima za osnaživanje interparlamentarne suradnje zemalja kandidata.
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