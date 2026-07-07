Vučić ne vjeruje u brzo proširenje EU-a: Zapadni Balkan nije dovoljno dobro razumio važnost suradnje

Vučić smatra "besmislenim" da Srbija bude članica, ako to nisu i Sjeverna Makedonija ili Bosna i Hercegovina. On je konstatirao da u regiji i dalje ne postoji slobodan protok ljudi, roba, kapitala i usluga iako su sve zemlje "najvećim dijelom isprepletene" jer su živjele u zajedničkoj državi, ali se još nisu oslobodile "razlika i sukoba iz devedesetih godina".