Tragedija u Sloveniji
"Cijela romska zajednica mora učiniti sve da se kaznena djela pojedinih Roma odmah zaustave"
Predstavnici romske zajednice Jožek Horvat Muc i Darko Rudaš oštro su osudili nasilne postupke, naglasivši da nasilje nema narodnost i da nema mjesta u našem društvu.
Predsjednik Savjeta romske zajednice Republike Slovenije Jožek Horvat Muc u poruci upućenoj novomeškom gradonačelniku Gregoru Macedoniju napisao je da cijela romska zajednica, kao i svaki njezin pripadnik u jugoistočnoj Sloveniji, moraju učiniti sve kako bi se kaznena djela pojedinih Roma odmah zaustavila.
U ime Savjeta romske zajednice i osobno izrazio je iskrenu sućut obitelji i rodbini preminuloga te osudio „svaki oblik nasilja i grubo kršenje sigurnosti i ugrožavanje života svakog građanina“.
Prema njegovu mišljenju, cijela romska zajednica i svaki pojedinac unutar nje na području jugoistočne Slovenije moraju biti svjesni da se mora učiniti sve kako bi se kriminalna djela pojedinaca odmah zaustavila.
„Mir, suživot i sigurnost jamstvo su poštovanja svih i svakoga“, dodao je Horvat Muc.
Predsjednik Foruma romskih vijećnika Slovenije Darko Rudaš u pisanoj je izjavi izrazio sućut obitelji i svim bližnjima preminulog. Forum romskih vijećnika najoštrije i bez zadrške osuđuje taj sramotni čin nasilja. „Za takva djela nema i ne smije biti opravdanja, bez obzira na to tko je počinitelj. Nasilje nema narodnost i nema mjesta u našem društvu“, napisao je.
U ime foruma pozvao je policiju i sve nadležne institucije da ovaj konkretan slučaj obrade s punom ozbiljnošću, profesionalnošću i u skladu sa zakonom. Očekuju brzo i učinkovito djelovanje protiv počinitelja. „Istodobno ovaj događaj ponovno ukazuje na širu problematiku, pa pozivamo policiju da poveća svoju prisutnost i djelovanje te osigura sigurnost za sve stanovnike, kako u lokalnoj zajednici tako i šire. Sigurnost mora biti temeljno pravo svakoga“, zaključio je Rudaš.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
