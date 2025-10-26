Oglas

Tragedija u Sloveniji

"Cijela romska zajednica mora učiniti sve da se kaznena djela pojedinih Roma odmah zaustave"

author
N1 Slovenija
|
26. lis. 2025. 17:10
n1 slovenija jožek horvat
Borut Živulović/BOBO

Predstavnici romske zajednice Jožek Horvat Muc i Darko Rudaš oštro su osudili nasilne postupke, naglasivši da nasilje nema narodnost i da nema mjesta u našem društvu.

Oglas

Predsjednik Savjeta romske zajednice Republike Slovenije Jožek Horvat Muc u poruci upućenoj novomeškom gradonačelniku Gregoru Macedoniju napisao je da cijela romska zajednica, kao i svaki njezin pripadnik u jugoistočnoj Sloveniji, moraju učiniti sve kako bi se kaznena djela pojedinih Roma odmah zaustavila.

U ime Savjeta romske zajednice i osobno izrazio je iskrenu sućut obitelji i rodbini preminuloga te osudio „svaki oblik nasilja i grubo kršenje sigurnosti i ugrožavanje života svakog građanina“.

Prema njegovu mišljenju, cijela romska zajednica i svaki pojedinac unutar nje na području jugoistočne Slovenije moraju biti svjesni da se mora učiniti sve kako bi se kriminalna djela pojedinaca odmah zaustavila.

„Mir, suživot i sigurnost jamstvo su poštovanja svih i svakoga“, dodao je Horvat Muc.

Predsjednik Foruma romskih vijećnika Slovenije Darko Rudaš u pisanoj je izjavi izrazio sućut obitelji i svim bližnjima preminulog. Forum romskih vijećnika najoštrije i bez zadrške osuđuje taj sramotni čin nasilja. „Za takva djela nema i ne smije biti opravdanja, bez obzira na to tko je počinitelj. Nasilje nema narodnost i nema mjesta u našem društvu“, napisao je.

U ime foruma pozvao je policiju i sve nadležne institucije da ovaj konkretan slučaj obrade s punom ozbiljnošću, profesionalnošću i u skladu sa zakonom. Očekuju brzo i učinkovito djelovanje protiv počinitelja. „Istodobno ovaj događaj ponovno ukazuje na širu problematiku, pa pozivamo policiju da poveća svoju prisutnost i djelovanje te osigura sigurnost za sve stanovnike, kako u lokalnoj zajednici tako i šire. Sigurnost mora biti temeljno pravo svakoga“, zaključio je Rudaš.

Teme
N1 Slovenija Romska zajednica Slovenija ubojstvo

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ