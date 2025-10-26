"Cijela romska zajednica mora učiniti sve da se kaznena djela pojedinih Roma odmah zaustave"

U ime foruma pozvao je policiju i sve nadležne institucije da ovaj konkretan slučaj obrade s punom ozbiljnošću, profesionalnošću i u skladu sa zakonom. Očekuju brzo i učinkovito djelovanje protiv počinitelja. „Istodobno ovaj događaj ponovno ukazuje na širu problematiku, pa pozivamo policiju da poveća svoju prisutnost i djelovanje te osigura sigurnost za sve stanovnike, kako u lokalnoj zajednici tako i šire. Sigurnost mora biti temeljno pravo svakoga“, zaključio je Rudaš.