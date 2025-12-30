Čović: Hrvati u BiH neće blokirati plinsko povezivanje s RH, ali BH Gas je neprihvatljiv

Čović je pozdravio ulazak američkih partnera u posao, ali je odbio mogućnost da u plinsko povezivanje s Hrvatskom na bilo kakav način bude uključena kompanija BH Gas u kojoj po njegovim tvrdnjama nije zaposlen nijedan Hrvat.

„Ulazak američkih partnera u ovaj projekt predstavlja novi trenutak koji obećava realnu nesmetanu izgradnju plinovoda, ali i eliminaciju BH Gasa kao nametnute tvrtke koja, osim što ne zapošljava nijednog predstavnika hrvatskog interesa, ne posjeduje ni stručne kvalifikacije, kapacitet, znanje ni potencijale za provođenje takvog ozbiljnog projekta“, rekao je Čović.