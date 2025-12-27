Ruski veleposlanik u BiH: Oduprite se pozivima iz Washingtona, nastoje vas porobiti

Rusija je još od 80-ih godina prošlog stoljeća jedini dobavljač prirodnog plina za potrebe BiH koja trenutačno raspolaže samo jednim plinovodom koji vodi preko Srbije. Kako bi se otklonile opasnosti koje proistječu iz potpune ovisnosti BiH o ruskom plinu administracija Donalda Trumpa ove se godine snažno angažirala preko svoje diplomatske mreže na poticanju izgradnje tzv. Južne interkonekcije odnosno povezivanja plinovoda BiH i Hrvatske čime bi BiH dobila pristup terminalu za ukapljeni plin na Krku.