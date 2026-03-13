Čović poručio Dodiku da spusti loptu: "Ne odustajemo od komemoriranja svojih žrtava"

Povod novoj raspravi u BiH bila je odluka dijela vlasti da se pridruži državama koje su sponzorirale rezoluciju o osudi iranskih napada na zemlje Perzijskog zaljeva u Vijeću sigurnosti UN-a. Veleposlanik BiH pri UN-u Zlatko Lagumdžija glasovao je za rezoluciju slijedeći instrukcije Ministarstva vanjskih poslova, dok je Komšić ustvrdio kako Iran ima pravo na obranu i da o takvoj odluci nije bilo suglasnosti Predsjedništva BiH.