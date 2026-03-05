Republika Srpska sprema rezoluciju o zabrani veličanja NDH, imaju i poseban zahtjev o Thompsonu

"Ne spominju se (u SDS-ovu prijedlogu) muslimani koji su bili dio sistema NDH, kao ni Nijemci, koji su odvodili narod u logore, već se sve svodi na Thompsona kao personifikaciju veličanja ustaštva. U novoj rezoluciji predložili smo dio po kojemu su zločini nad Srbima u posljednjem ratu nastavak genocida koji je započet u NDH", kazao je šef kluba zastupnika SNSD-a u parlamentu RS Srđan Mazalica.