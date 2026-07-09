Crishock: OHR sigurno ostaje u BiH, visoki predstavnik moći će intervenirati

"Važno je istaknuti da ja imam pune ovlasti visokog predstavnika, a to uključuje i korištenje bonskih ovlasti ukoliko bude ozbiljno ugrožen Daytonski sporazum ili mir i stabilnost u BiH", rekao je Crishock. Dodao je da uporaba takvih ovlasti ni do sada nije bilo prvo rješenje za kojim se posezalo jer se uvijek nastojalo potaknuti domaće političare da oni sami nađu rješenja za probleme i otvorena pitanja u zemlji.