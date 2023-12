Cvrtila: Vučić će i dalje biti ključna figura na političkoj sceni u Srbiji

Podijeli :

Građani Srbije danas su izašli na prijevremene parlamentarne izbore, na kojima su birali i zastupnike Skupštine Vojvodine te vijećnike u 65 gradova i općina. Izbori, pokazuju prvi podaci - protekli su uz malo veći odziv birača u Beogradu, nego u travnju 2022. godine. Posljednja predizborna ispitivanja javnog mišljenja prednost daju vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci. Stručnjak za geopolitiku i rektor Sveučilišta Vern Vlatko Cvrtila za HRT je govorio o izborima u Srbiji.

Cvrtila smatra kako će Aleksandar Vučić i dalje biti ključna figura na političkoj sceni u Srbiji.

“Vučić se jako angažirao i dalje će ostati predsjednik Srbije. Prema predizbornim anketama njegova stranka bi na parlamentarnoj, nacionalnoj razini trebala dobiti većinu. Ovisi s kim će raditi koaliciju, vrlo vjerojatno će nastaviti njegova vlada te uzeti mandat”, rekao je Cvrtila.

Komentirao je i važnost pobjednika u Beogradu. “Kad glavni grad padne u opozicijske ruke, u obliku autoritativne političke vladavine, to onda znači slabost u vladajućoj strukturi. To bi mogao biti jedan udarac predsjedniku Vučiću. To ne znači da će se njegova moć značajno smanjiti”, rekao je.

Vlatko Cvrila je istaknuo kako Srbija vodi vanjsku politiku sjedenja na više stolica. “Vučić inzistira na takvoj politici i kreira vanjsku politiku. To je više oslonac na Rusiju, a puno veći na Kinu. Vrlo su rijetke političke opcije u Srbiji koje su u ovoj kampanji govorile o isključivom cilju prema Europskoj uniji. Neće se ništa posebno promijeniti prema tome. Podršku građana Europskoj uniji ne slijedi politika. Europska unija neće mijenjati svoj pristup prema Srbiji, sve dok očekuje da bude konstruktivna u pregovorima s Kosovom. Europska unija ne želi da Srbija ostane igrač u regiji na strani Kine, odnosno Rusije. Europska unija još uvijek vjeruje da je Vučić taj ključni igrač koji će dovesti do rješenja u pregovorima između Kosova i Srbije”, rekao je.

Dotaknuo se i odnosa Hrvatske i Srbije.

“Vučić od 2012. godine nije napravio ništa što bi dovelo do normalizacije odnosa s Hrvatskom. Ima dosta otvorenih pitanja koja se ne rješavaju. Neće se tu ništa značajno promijeniti. Hrvatsku uvijek gledaju s visoka. Mi njima nismo značajan faktor, ali tu se varaju jer imamo jedan glas u Europskoj uniji”, zaključio je Cvrtila.

