DHSV prekida suradnju s Vučićevom strankom u Subotici

Vijećnici Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) napustili su u četvrtak zasjedanje Skupštine grada Subotice u znak prosvjeda zbog nedavnog istupa gradonačelnika koji je ocjenjen kao govor mržnje prema Hrvatima i prekinuli suradnju s vladajućom koalicijom Srpske napredne stranke (SNS) i Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) u tome gradu.

“DSHV najoštrije osuđuje istup gradonačelnika Stevana Bakića koji predstavlja govor mržnje i lažno etiketiranje Hrvata“, navela je vijećnica DSHV-a Josipa Vojnić Tunić nakon napuštanja sjednice gradskog parlamenta.

Stevan Bakić je nedavno na skupu “Banijsko prelo“ u Subotici, osvrćući se na masovne prosvjede državi, rekao kako se pokazalo da su “ustaše napale Srbiju”, te da “iza svih ovih događaja stoji hrvatska obavještajna služba“.

Istaknuo je da je on “zaustavio postavljanje spomenika Aleksi Kokiću, jer to nije ’pjesnik’, to je bio suradnik, desna ruka Mile Budaka, ustaškog ideologa“.

DSHV je njegov istup ocijenio kao neprihvatljiv napad na dostojanstvo i sigurnost hrvatske zajednice u Subotici, a prigovor je vladajućoj koaliciji upućen i zbog toga što ona godinama ne izlazi u susret kada su u pitanju elementarni komunalni problemi hrvatske manjine.

Kao primjer vijećnici DSHV-a istaknuli su problem nedostatka vode za piće u mjestu Tavankut, pokraj Subotice, u kojemu živi velika zajednica Hrvata koja godinama bezuspješno traži da im se omogući priključenje na gradski vodovod.

Troje vijećnika DSHV-a zato je glasovalo protiv Plana generalne regulacije za naselje Gornji Tavankut i nakon toga napustilo sjednicu gradske skupštine, prekidajući dosadašnju suradnju s vladajućom koalicijom.

Zbog kako je naveo uvredljivog istupa gradonačelnika Subotice sjednicu je bojkotirao i vijećnik Demokratske zajednice Hrvata (DZH) Tomislav Stantić koji je ujedno pozdravio postupak vijećnika DSHV-a.

Reagirala je i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća (HNV) i saborska zastupnica HDZ-a iz Subotice Jasna Vojnić koja je istaknula da je time obranjeno dostojanstvo stranke.

“Nadamo da ovo znači ozbiljan zaokret u politici DSHV-a, glede nulte tolerancije govora mržnje i širenja međuetničke netrpeljivosti spram Hrvata i Republike Hrvatske«, navela je među ostalim u objavi na Instagramu.

Čin napuštanja gradske skupštine i prekida suradničkih odnosa DSHV-a sa SNS-om na lokalnoj razini u Subotici dolazi u vrijeme velikih napetosti u zemlji izazvanih masovnim građanskim prosvjedima i kritikama na računa vladajućih zbog kako se ističe korupcije i nepostojanja vladavine prava.

DSHV, koji ima tri vijećnika u subotičkom lokalnom parlamentu, u srpnju se 2024. priključio vladajućoj većini uz očekivanje da će biti uključen u procese donošenja odluka.

Suradnja je sada u Subotici prekinuta, no još postoji u gradu Somboru, u Autonomnoj pokrajini Vojvodine i na državnoj razini gdje je čelnik DSHV-a Tomislav Žigmanov ministar u tehničkoj Vladi Srbije.

Sve su međutim glasniji zahtjevi, kako prenose mediji na hrvatskom u Vojvodini, da se suradnja sa SNS-om i vladajućim struktura u potpunosti prekine.

