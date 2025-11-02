Dijana Hrka za N1: "Vlast Srbije poziva na krvoproliće, a ako se nešto dogodi policija će biti kriva"

Dijana Hrka, majka Stefana, jednog od 16 poginulih u urušavanju nadstrešnice na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, koja od 11:52 štrajka glađu ispred Skupštine Srbije i Ćacilenda – iz kojeg i oko ponoći trešti glazba – izjavila je za N1 Srbiju da je „jako ružno od policije, koja je bila tamo u tolikom broju, da pet njihovih izađe, napadne narod. Oni su krenuli na naš narod. Jedan od policajaca je rekao ‘vi ste krivi’, znači, odmah su počeli lagati.“
"Ne treba nam ovakva država, nemamo zakon"
„Danas, kad sam zvala BIA-u da ih pitam zašto ovo rade, rekli su da nisam htjela surađivati. Ne traži se razgovor u pet do 12, trebali su doći prije, pitati me da razgovaramo, a ne da prođe godina dana pa da me onda zovu. Od razgovora nema ništa ni s kim. Oni žele uništiti sve što je srpsko. Nama ne treba ovakva država – nemamo zakon. Ako pored policije mene i naše ljude gađaju pirotehnikom, topovskim udarima – kakav zakon, kakva država, kakva policija?“ – poručila je ogorčeno Hrka.
Dodala je kako, „ako se nešto dogodi ovom narodu, policija će biti kriva za sve“.
Na pitanje kako komentira Vučićevu izjavu da je jučerašnji komemorativni skup u Novom Sadu bio debakl, rekla je da joj „nije bilo dobro od onoga što je vidjela u Novom Sadu“.
Kukavica je Vučić
A na to što je predsjednik građane koji joj pružaju podršku nazvao kukavicama, odgovorila je: „Ako je netko kukavica, to je naš predsjednik Aleksandar Vučić.“
Upitana što očekuje u narednom razdoblju i hoće li vlast ispuniti njezine zahtjeve, rekla je: „S obzirom na to da su bezobrazni, da ova policija kreće na svoj narod – neka prođe koji dan, vidjet ćemo što će biti.“
Također je istaknula da očekuje da se vlast obrati njoj i ostalim građanima.
„Ostajem ovdje, ovo je sada moja kuća dok se zahtjevi ne ispune. Hoću li otići na nogama ili u bolničkom krevetu, to ovisi o njima“, naglasila je.
Dijana Hrka ima tri zahtjeva
Procijenila je i da vlast „poziva na krvoproliće“ te smatra da, sudeći po onome što se trenutno događa, nije spremna razgovarati ni ispuniti njezine zahtjeve.
Dijana Hrka traži pravdu za svog sina i sve žrtve urušavanja nadstrešnice u Novom Sadu, oslobađanje svih studenata jer su „oni budućnost Srbije, nisu kukavice kao predsjednik“, te raspisivanje izbora.
