Majka poginulog mladića u štrajku glađu, iz Ćacilenda odjekuje muzika i - kolo

Naime, od danas u 11:52 sati Dijana Hrka, majka Stefana, jedne od žrtava urušavanja nadstrešnice , započela je štrajk glađu ispred Skupštine. Međutim, nije joj bilo dopušteno da se približi zgradi Skupštine – mogla je doći samo do ograde koja okružuje Ćacilend. To šatorsko naselje se u međuvremenu proširilo i na same skupštinske stepenice, na kojima je postavljen još jedan šator, u kojem zastupnik vladajuće stranke Uglješa Mrdić također štrajka glađu.