Majka poginulog mladića u štrajku glađu, iz Ćacilenda odjekuje muzika i - kolo

Samo dan nakon velikog komemorativnog skupa u Novom Sadu, održanog povodom pogibije 16 ljudi na Željezničkom kolodvoru u Novom Sadu i Dana žalosti koji je proglašen uoči godišnjice, te poziva na jedinstvo i pomirenje koje je uputio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, on ponovno optužuje “blokadere” da žele narušiti ugled zemlje, nazivavši ih kukavicama.
Subotnji skup u Novom Sadu, kojem je prema Arhivu javnih skupova prisustvovalo više od 100.000 ljudi, Vučić je nazvao – debaklom.
Povod za nove izjave je ono što se danas događa ispred Skupštine Srbije, odnosno kod ograđenog šatorskog naselja nedaleko od Predsjedništva Srbije u Beogradu – Ćacilenda.
Da li ovo blokaderi izvode paganske običaje na godišnjicu tragedije?— GRF BLOKADE (@grf_blokade) November 2, 2025
Ups, ovo je junački Ćacilend. Veselje među okupljenima, samo ne znamo šta slave. pic.twitter.com/BRzzqkgQzO
I zastupnik SNS-a štrajka glađu
Naime, od danas u 11:52 sati Dijana Hrka, majka Stefana, jedne od žrtava urušavanja nadstrešnice , započela je štrajk glađu ispred Skupštine. Međutim, nije joj bilo dopušteno da se približi zgradi Skupštine – mogla je doći samo do ograde koja okružuje Ćacilend. To šatorsko naselje se u međuvremenu proširilo i na same skupštinske stepenice, na kojima je postavljen još jedan šator, u kojem zastupnik vladajuće stranke Uglješa Mrdić također štrajka glađu.
U Ćacilendu - zabavna glazba i kolo
Tijekom poslijepodneva i večeri brojni građani pridružili su se Dijani Hrki kako bi joj pružili podršku, ali ubrzo se i Ćacilend počeo “puniti”, a stigla je i interventna policija koja je stala između građana i osoba u Ćacilendu.
U nekoliko navrata čuli su se i topovski udari i pirotehnika, koja je, prema izvješćima reportera N1, dolazila iz pravca Pionirskog parka, dok su MUP i BIA za to optužili građane, navodeći da je jedan policajac ozlijeđen pirotehničkim sredstvom.
Dok Dijana Hrka tuguje za svojim sinom i traži od nadležnih da kazne odgovorne – što oni nisu učinili ni godinu dana nakon tragedije – iz Ćacilenda se večeras čula vesela glazba, domoljubne pjesme, pa čak i kolo.
Vraćanje radikalskom miljeu
Kako je izvijestila reporterka N1, u pauzama između pjesama građani s druge strane ograde uzvikivali su “Uaa”, zgroženi ponašanjem vlasti prema boli jedne majke.
Petar Bošković iz udruge SRCE za N1 je komentirao kako Vučić nije izdržao ni 24 sata nakon Dana žalosti te se vratio svom “radikalskom miljeu”, poigravajući se s boli žene koja je izgubila sina.
Oni koji su se pitali je li Vučićeva isprika studentima, demonstrantima i svima s kojima se nije slagao bila iskrena – sada su, čini se, dobili jasan odgovor.
